Fratte di Sassofeltrio, gli scout festeggiano vent'anni e inaugurano la nuova sede

Il Gruppo Scout Valconca I ha celebrato il ventennale domenica scorsa con una giornata aperta alla comunità

Vent'anni di attività, una comunità che si ritrova e una nuova sede da cui ripartire. Il Gruppo Scout Valconca I ha festeggiato domenica scorsa il proprio ventennale a Fratte di Sassofeltrio, con una giornata che ha riunito scout, famiglie, istituzioni, autorità religiose ed ex appartenenti al gruppo.

Le celebrazioni sono iniziate con la partecipazione alla messa, davanti a una chiesa gremita di scout in uniforme e cittadini. Poi una grande tavolata con oltre cento persone, tra rappresentanti di altri gruppi dell'associazione nazionale arrivati da diverse regioni italiane, abitanti del paese ed ex scout che negli anni hanno contribuito alla crescita della realtà della Valconca. Il momento centrale della giornata è stato l'inaugurazione della nuova sede, ricavata nei locali della vecchia canonica. Gli spazi sono stati ristrutturati dalla Diocesi grazie ai fondi dell'8 per mille. Alla cerimonia era presente anche il vescovo di San Marino-Montefeltro, monsignor Beneventi. Il risultato è arrivato dopo un percorso portato avanti con il contributo e il lavoro dei componenti del gruppo e grazie all'interessamento della Diocesi.

«Se questi anni sono stati vissuti è perché ogni giorno almeno una persona ha deciso che valeva la pena sperare in un mondo migliore e donare ai giovani lo scoutismo come stile di vita», ha ricordato una capo del gruppo. Attivo dal 2006 nella media valle del Conca, il Valconca I ha avuto inizialmente sede a Monte Cerignone, per poi trasferirsi a Fratte di Sassofeltrio cinque anni fa. Fa parte dell'ASCI, Esploratori e Guide d'Italia, associazione che segue i principi dello scoutismo e del guidismo cattolico. Oggi conta circa quaranta iscritti, dai Lupetti ai Capi brevettati, oltre al sostegno di volontari e amici.

Il ventennale coincide dunque con l'apertura di uno spazio che accompagnerà le prossime attività. L'obiettivo è continuare a offrire ai giovani un'esperienza educativa e mantenere un punto di riferimento per il territorio, in un'area interna che deve fare i conti con lo spopolamento.