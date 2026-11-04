Furti a Rimini tra il 2012 e il 2015, condannato e latitante: arrestato a Londra

Il 44enne deve scontare due anni e un mese di pena residua. Cinque i furti commessi nel Riminese, poi la fuga nel Regno Unito

Ricercato da quasi tre anni per scontare oltre due anni di pena, è stato rintracciato e arrestato a Londra un italiano di 44 anni, di origini brasiliane, condannato in via definitiva per furto aggravato e porto illegale di oggetti atti a offendere. L'arresto è stato eseguito dalle autorità britanniche sulla base di un Mandato di arresto europeo e di un mandato previsto dall'accordo di cooperazione tra Unione europea e Regno Unito, emessi dalla Procura generale presso la Corte d'appello di Perugia. L'uomo deve scontare una pena residua di due anni e un mese tra reclusione e arresto. Come riporta Ansa, la condanna riguarda una serie di furti commessi tra il 2012 e il 2015 in diverse province del Centro Italia: cinque episodi a Rimini, due a Pesaro e due a Perugia. L'ultimo in un supermercato di via Settevalli, nel capoluogo umbro, dove l'uomo si sarebbe impossessato di capi di abbigliamento, indossandoli e rimuovendo le placche antitaccheggio, oltre che di altri prodotti, tentando poi di uscire senza pagare. Le ricerche sono state condotte dalla Procura generale di Perugia. Gli accertamenti hanno permesso di localizzare il ricercato a Londra. Le informazioni sono state trasmesse al Servizio per la cooperazione internazionale di polizia, che ha attivato i canali per la cattura all'estero. La collaborazione con la Fugitives Unit della National Crime Agency di Manchester ha portato all'individuazione dell'uomo e al suo arresto. Il 44enne è detenuto nel Regno Unito in attesa del completamento delle procedure di consegna. Una volta trasferito in Italia, dovrà scontare la pena residua.