Furto alla scuola Aquilone, il Comune alza la recinzione e installa telecamere

Dopo il raid del 22 ottobre, rafforzata la sicurezza in via Fogazzaro

Il Comune di Rimini è intervenuto in via Fogazzaro presso la scuola d'infanzia Aquilone, teatro lo scorso 22 ottobre di uno sgradevole furto. Un ladro non identificato infatti è entrato in una delle aule, mentre l'insegnante e i bambini erano in giardino, portando via una borsa, avendo vita facile nello scavalcare una recinzione non particolarmente alta. Per prima cosa, la recinzione è stata sostituita con una più alta. In secondo luogo sono state installate telecamere nella zona adiacente. Soddisfatti genitori e insegnanti, che avevano raccontato l'episodio al nostro portale, proprio per accendere i fari sul problema sicurezza.