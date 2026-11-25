Terzo furto in un anno Furto alla scuola Pascucci di Santarcangelo, rubati 24 computer e altre attrezzature

Terzo colpo in un anno, per un totale di 20.000 euro di refurtiva. L'amarezza della Dirigente Scolastica. Indagini dei Carabinieri in corso

Sono entrati nottetempo nella scuola e hanno portato via circa 6mila euro di attrezzature. Un inizio di settimana da dimenticare per l'elementare Pascucci di Santarcangelo. Lunedì mattina l'amara scoperta: spariti 24 portatili e diverse plastificatrici al piano superiore. Le indagini sono in corso e, al momento, non sono stati rilevati segni di effrazione. È la terza volta nel giro di un anno che la scuola viene visitata dai malviventi, con un "bottino" totale del valore di 20mila euro di materiale rubato. "Il comune nel corso degli anni ha dotato uno dei 7 plessi del sistema di videosorveglianza. - racconta la Dirigente Maria Luisa Romano - Siamo in attesa di avere un impianto nel nostro plesso. Ci rendiamo conto che è un plesso abbastanza grande e non è facile da coprire, ma si dovrebbe riuscire a mettere almeno un deterrente".

Il materiale in dotazione alla scuola era stato acquistato intercettando tutti i bandi possibili.

Non nasconde l'amarezza la Dirigente: "Ci troviamo in una situazione abbastanza brutta. Anche solo per il lavoro che c'è dietro. Per ogni progetto Pon Fesr o Pnrr abbiamo impiegato tutte le nostre energie anche solo per la documentazione da produrre. Tutto per intercettare fondi specifici per l'acquisto di materiale informatico e tecnologico e poi vederlo sparire nel giro di una notte. Sono molto molto dispiaciuta" .



La scuola ha fatto denuncia ai Carabinieri ed informato il comune della situazione. "Genitori ed aziende locali ci sono sempre stati molto vicini ed attenti - ricorda la dott.ssa Romano - e tra il materiale rubato in queste infauste occasioni, anche parte di quello che avevamo ricevuto nel periodo del Covid. Per aiutare nella fruizione della didattica a distanza, grazie al sostegno di alcune aziende locali, avevamo potuto fornire supporto tecnologico agli alunni che non potevano permetterselo". "Cercheremo di intercettare altri fondi - conclude la Dirigente - ma finché non sarà messo in sicurezza il plesso non intendo più sprecare ore di lavoro. Dispiace veramente tanto"