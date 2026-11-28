Calcio Promozione Gabicce Gradara cade all'89' contro la Montemarcianese (1-0)

Partita equlibrata con pochissime occasioni, decide Giovagnoli. La squadra ospite, con molti assenti, era schierata con quattro under

Il Gabicce Gradara, in formazione rimaneggiata (a scopo precauzionale è stato tenuto a riposo il nuovo acquisto Tiraferri per cui erano quattro gli under in campo), come l’anno scorso subisce gol nelle ultime battute di gioco e al termine di una partita equilibrata e ben giocata, ma avara di occasioni da rete, lascia i tre punti alla Montemarcianese. A decidere il match una rete al minuto 89 di Giovagnoli.

Nel primo tempo da segnalare un colpo di testa di Pierandrei che non inquadra lo specchio, sull’altro fronte Giovagnoli mura in corner una pericolosa girata di Vegliò. Al 33' bella girata al volo dal limite di De Marco, Adebiyi si allunga all'angolino e salva i suoi.

Nella ripresa la Montemarcianese prende nelle mani il pallino del gioco ma non sfonda e il Gabicce Gradara cerca di rispondere senza peraltro farsi pericoloso. All’ 89' lepisodio decisivo: cross velenoso dalla sinistra di Rossetti, il portiere Adebiyi smanaccia la sfera, sulla palla si avventa Giovagnoli che di testa regala il gol del successo alla Montemarcianese.

Il Gabicce Gradara, che resta a +3 sui playout e a -3 dai playoff, nel prossimo turno riceve al Magi l’Ostra che in classifica ha due punti in più della squadra di Finotti.

IL COMMENTO A fine partita il dg Gabriele Magi commenta: “Usciamo a mani vuote e con un certo rammarico per il modo in cui è maturata la rete della Montemarcianese tra l’altro sul filo di lana, ma anche con la consapevolezza di aver giocato alla pari del quotato avversario pur con diverse assenze tanto che erano quattro gli under in campo. Mi è piaciuto l’atteggiamento della squadra, il piglio, la determinazione. Chi è sceso in campo è stato all’altezza e questo ci deve dare fiducia per i prossimi impegni e per il futuro. Contro l’Ostra avremo a disposizione oltre a Tiraferri probabilmente Renzi e Maggioli oltre a Finotti che ha scontato la squalifica, quattro preziose frecce in più al nostro arco”.

IL TABELLINO

Montemarcianese – Gabicce Gradara 1-0

Montemarcianese: Ciacci, Carpani, Maiorano, Rossetti P, Giovagnoli, Formica, Todaro (61' Gemini), Gregorini (88' , Pierandrei, De Marco (74' Rosi), Massaccesi (81' Caprari). A disp.: Pallottelli, Serrani, Burini, Mazzarini, Rossetti L. All.: Profili

Gabicce Gradara: Adebiyi, Semprini, Cecchi, Fabbri (75' Villanova), Buccino, Capomaggi, Serafini, Pataracchia (67' Gambini), Vegliò, Magi, Guidi (61' Terenzi). A disp.: Gigi, Andruccioli, Tiraferri, Rossi, Rossini, Zagaglia. All.: Finotti

Arbitro: Alfredi di Macerata (Nocelli e Virgini di Ancona)

Rete: 89' Giovagnoli