Calcio Promozione Gabicce Gradara, Luca Tiraferri rinforzo per la difesa

Classe 2003, si è svincolato dal Pietracuta. Ha vinto due campionati di Eccellenza con Victor San Marino e Tropical Coriano

Il Gabicce Gradara comunica di aver tesserato il difensore Luca Tiraferri, classe 2003 (altezza 1,83), e di aver risolto consensualmente il contratto con Simone Gabrielli.

Riminese, Tiraferri ha fatto la trafila nel settore giovanile del Rimini Calcio debuttando in prima squadra nella stagione della promozione in serie C con Marco Gaburro in panchina. Poi Victor San Marino di mister Cassani in Eccellenza (vittoria del campionato), due stagioni sempre in Eccellenza al Tropical Coriano (quinto posto e promozione in serie D) con una cinquantina di presenze complessivamente, quindi l’esperienza la campionato sammarinese con il San Giovanni, infine la prima parte di stagione al Pietracuta (Eccellenza) dove ha collezionato un buon numero di presenze.

Già sabato Tiraferri sarà disponibile per la trasferta di Montemarciano.

“Nasco come difensore centrale, ma sono stato utilizzato anche da terzino destro e da braccetto – dice di sé il nuovo arrivato in casa Gabicce Gradara - per cui mi rimetto alle decisioni del mister. Arrivo con entusiasmo, in un campionato per me nuovo come quello marchigiano di cui mi hanno parlato i miei nuovi compagni di squadra, Serafini e Fabbri, che erano con me al Tropical Coriano dove ho imparato tanto. So che è avvincente e impegnativo, il girone ha una classifica molto corta, c’è buon seguito sugli spalti. Mi piacciono le novità, per questo a fronte di altre proposte tra cui quelle di società del campionato sammarinese, ho accettato con piacere quella del Gabicce Gradara. Il ds Capobianco e il dg Magi hanno fatto un bel pressing”.

Le sue caratteristiche?

“Sono un marcatore grintoso, il contatto fisico con l’attaccante non mi spaventa affatto, anzi; il colpo di testa è uno dei miei punti forti. Da terzino destro preferisco ovviamente la fase difensiva, ma se c’è da spingere non mi tiro indietro: ho segnato anche due reti in ripartenza. Da difensore centrale, se la fase di gioco lo permette, in fase di possesso mi piace dare il via all’azione con i piedi. Con la voce mi faccio sentire per aiutare e per trovare aiuto nei compagni di reparto”.

Quali sono i suoi obiettivi?

“Mi laureo in primavera in Ingegneria Gestionale, poi mi trasferirò a Milano per la laurea Magistrale e cercherò squadra là per cui mi piacerebbe centrare il traguardo dei playoff per lasciare un bel ricordo. Cercherò di portare il mio mattoncino. Arrivo in una bella società e in uno spogliatoio affiatato, per cui ho fiducia che il mio inserimento arrivi in fretta”.

Il modello di difensore a cui si ispira?

“Giorgio Chiellini è sempre stato il mio idolo per il modo in cui ha interpretato il ruolo di difensore centrale”.