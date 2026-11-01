Calcio Promozione Gabicce Gradara, Veglio: 'Tre punti che ci danno morale'

Il bomber ha firmato il successo sul Vismara: "Sette punti in tre partite, siamo in una posizione più consona al nostro valore"

Nel dopo Gabicce Gradara - Vismara terminata 1-0, il match winner Francesco Vegliò, al terzo gol in campionato (due in Coppa Italia), commenta: “Sono contento per i tre punti conquistati con una prestazione convincente e per la mia rete: ho tirato forte, di controbalzo. Sono tre punti che ci rilanciano in una posizione di classifica più tranquilla, che ci servivano per il morale e per avere un po’ più di tranquillità. Con sette punti in tre partite ci siamo rimessi in carreggiata ed ora dobbiamo dare continuità”.Come si spiega l’inizio complicato?



“La rosa è del tutto nuova, ci voleva del tempo per trovare l’assetto giusto, l’affiatamento, conoscerci l’uno l’altro, diventare squadra. Il futuro? Sarà il campo a disegnarlo. Sono convinto che il Gabicce Gradara abbia le carte in regola per ben figurare. L’arrivo di due difensori come Zagaglia e Capomaggi ci garantisce una maggiore fisicità nel reparto”.