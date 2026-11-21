Gabicce Mare, una fiaccolata contro la violenza sulle donne: appuntamento il 25 novembre

Il corteo “Una luce contro la violenza” partirà alle 18 dalla Farmacia Comunale e toccherà le panchine rosse della città, con momenti di riflessione e sensibilizzazione

In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il Comune di Gabicce Mare rinnova il proprio appello alla comunità per un momento di forte mobilitazione e riflessione collettiva.

Mercoledì 25 novembre, con partenza alle ore 18:00, si terrà la fiaccolata cittadina “Una luce contro la violenza”, un evento pensato non solo come momento di memoria, ma come assunzione di responsabilità condivisa.

Il corteo luminoso partirà alle ore 18:00 dalla Farmacia Comunale (Via Donizetti), luogo che ospita una panchina rossa installata grazie alla sensibilità e alla collaborazione dimostrata da Aspes nella cura, nella valorizzazione dei beni comuni e nella sensibilizzazione civica. La fiaccolata toccherà poi le diverse panchine rosse presenti sul territorio, trasformando ciascuna di esse in una tappa di ascolto, letture e riflessione sulla libertà, la dignità e il rispetto.

Per ribadire con forza che il contrasto alla violenza di genere non riguarda singoli o categorie, ma l'intera società, sono state formalmente invitate a partecipare tutte le associazioni del territorio, le realtà sociali, le forze economiche, le istituzioni e le scuole. La lotta contro ogni forma di prevaricazione, controllo e discriminazione ha bisogno della voce, della presenza e dell'impegno di tutti.

«La fiaccolata vuole essere il segno tangibile di una comunità che sceglie di non voltarsi dall'altra parte», sottolineano la Sindaca Marila Girolomoni e l'Assessora alle Pari Opportunità Rossana Biagioni. «Invitiamo ogni cittadino, associazione e rappresentante istituzionale a camminare insieme a noi. Solo facendo rete- sostiene la Presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Gabicce Mare Rosina Alessandri -possiamo trasformare il simbolo della panchina rossa in un presidio quotidiano di consapevolezza e prevenzione».