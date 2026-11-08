Calcio Eccellenza girone B Gadda e Derjai certificano la crisi del Pietracuta: la Comacchiese supera 2-0 i rossoblù

Quarta sconfitta di fila per i rossoblù, la seconda in trasferta dopo quella al Neri con il Rimini

Comacchiese - Pietracuta 2-0

COMACCHIESE: Lusa, Felloni, Ferri (10' st Gordini), Gadda, Succi, Monaco, Sylla (46' st Mascanzoni), Diallo, Elshazly (27' st Fogli), Dejai (39' st Temporin), Centonze. A disp.: Ferretti, Stefani, Ferroni, Teleku, Farinelli. All.: Nordi.

PIETRACUTA: Mattei, Medici (29' st Tiraferri), Faeti (39' st Alessi), Proverbio (39' st Mussoni), Guidi, Celli, Sensoli (19' pt Cuomo), Galassi (24' st Zanni), Rivi, Sapori, Gessaroli. A disp.: Battistini, Angelini, Marinucci, Domeniconi. All.: Fregnani.

ARBITRO: Sfirschi di Piacenza.

RETI: 17' st Gadda, 35' st Derjai (rig.).

AMMONITI: Monaco, Faeti, Cuomo, Zanni, Mattei.

COMACCHIO Squadra indecifrabile, la Comacchiese: delle ultime 10 ne perde solamente due, subendo 13 gol senza però farne (contro Sammaurese e Imolese), mentre il Pietracuta è reduce da 3 sconfitte di fila. Al Bindi non ha ancora vinto, in trasferta i tre punti mancano dalla sesta giornata, dalla sfida con il Massa Lombarda. Padroni di casa con il consueto 3-5-2, gli ospiti hanno la solita lista lunga di assenti. Fregnani sceglie il 4-2-3-1 con Proverbio e Sapori in mediana, Galassi, Sensoli e Gessaroli alle spalle di Rivi.

Al 7' il Pietracuta reclama un rigore per mani di Monaco. Replica la Comacchiese al 18': Centonze da sinistra mette al centro, Derjai manca la conclusione, irrompe Sylla che non inquadra la porta. Un minuto dopo piove sul bagnato in casa Pietracuta: Sensoli alza bandiera bianca per infortunio, entra Cuomo. Ancora Comacchiese al 20': Centonze smarca Elshazly, esce con tempismo Mattei sui piedi dell'attaccante locale. Al 30' cross di Sylla deviato, Derjai sbuca e colpisce di testa, un difensore salva miracolosamente. La ripresa inizia su ritmi blandi: al 60' il primo squillo è una rovesciata velleitaria di Gessaroli, bloccata da Lusa. Al 62' Gadda da fuori area sblocca il risultato, sfruttando una respinta della difesa. Il tiro è preciso, ma Mattei vede sbucare la palla all'ultimo e non riesce ad agguantarla. La replica è al 69' un colpo di testa di Guidi che termina fuori. Stessa sorte per un tentativo di testa di Rivi, sfera alta sopra la traversa. Al 78' Mattei si salva deviando in angolo su Fogli. All'80' Derjai lancia Sylla che salta due avversari: Mattei lo ferma fallosamente, l'arbitro lo ammonisce e fischia il rigore, che Derjai trasforma. Un minuto dopo il Pietracuta sfiora il 2-1 con un tiro di Gessaroli che termina a lato. È l'ultimo sussulto della squadra ospite, generosa, ma sconfitta per la quarta volta di fila.