Gambero Rosso premia Staccoli Caffè, il plauso della sindaca: "Risultato di prestigio anche per Cattolica"

Paolo Staccoli: "Una conferma importante del lavoro che portiamo avanti ogni giorno e dell’impegno di tutti i nostri ragazzi"

Staccoli Caffè di Cattolica si conferma tra i migliori bar d’Italia, avendo confermato le Tre Tazzine del Gambero Rosso, il massimo riconoscimento assegnato dalla guida “I Migliori Bar d’Italia”, presentata nei giorni scorsi a Milano. "Un risultato di particolare rilievo: Staccoli è l’unico locale della Romagna ad aver conquistato le Tre Tazzine, attribuite quest’anno a sole 57 insegne in tutta Italia. Un riconoscimento che premia una realtà profondamente legata a Cattolica, dove il marchio Staccoli è presente dal 1952", evidenzia l'amministrazione comunale cattolichinina in una nota. "È una grande soddisfazione vedere una realtà storica della nostra città confermata tra le eccellenze nazionali – aggiunge la sindaca Franca Foronchi –. Staccoli è un nome che accompagna da tanti anni la vita di Cattolica, un punto di riferimento per cittadini e ospiti. Dietro a questo riconoscimento ci sono passione, competenze, attenzione alla qualità e soprattutto il lavoro quotidiano delle persone. Un risultato che dà prestigio all’attività, ma anche alla nostra città. A Paolo Staccoli e a tutta la sua squadra rivolgo le più sincere congratulazioni". Soddisfazione espressa anche da Paolo Staccoli, che ha definito il riconoscimento "una conferma importante del lavoro che portiamo avanti ogni giorno e dell’impegno di tutti i nostri ragazzi", sottolineando il valore di poter condividere questo traguardo con Cattolica e con il territorio.