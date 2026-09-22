Giardini d'Autore cambia location, ma anche la nuova edizione bellariese è un successo

L'evento organizzato a Castello Benelli

Si chiude con un successo oltre le aspettative la 34ª edizione di Giardini d’Autore, che nel weekend del 19 e 20 settembre ha portato oltre 6.500 visitatori a Castello Benelli, a Bellaria Igea Marina. I visitatori sono arrivati non solo dalla Romagna, ma da numerose città italiane. Dopo 17 anni di storia e 34 edizioni, Giardini d’Autore ha scelto ancora una volta di cambiare, di esplorare nuovi territori e di portare il proprio pubblico alla scoperta di un luogo straordinario. Castello Benelli, con il suo giardino, le scuderie, il cortile, il portico e gli spazi storici, è diventato parte integrante del racconto della manifestazione trovando in Giardini d’Autore un nuovo modo di essere vissuto e raccontato. “Questa edizione rappresentava per noi una grande sfida - racconta Silvia Montanari, ideatrice e curatrice di Giardini d’Autore - “infatti dopo 17 anni abbiamo scelto di uscire dai luoghi che il nostro pubblico conosceva e di portare Giardini d’Autore in un luogo straordinario, ancora poco conosciuto dal grande pubblico. Volevamo dimostrare che la bellezza può essere un vero motore di scoperta e che esistono luoghi capaci di diventare destinazioni proprio grazie alla forza di un progetto culturale. I numeri di questo weekend, e soprattutto le persone che sono arrivate da così lontano, ci dicono che la scommessa è stata vinta: anche grazie al sostegno del Comune di Bellaria Igea Marina che ha creduto e sostenuto il progetto, della Provincia di Rimini, di Anthea e di tutti i partner che hanno scelto di accompagnarci un’esperienza condivisa e di grande successo»

Per due giornate Castello Benelli ha accolto un programma ricco e trasversale: giardinaggio, collezionismo botanico, design, arredi, arte, mostre, cultura, incontri, laboratori e ospiti, in un percorso pensato per un pubblico sempre più ampio e curioso. Dai vivaisti specializzati alle collezioni di piante, dalle graminacee alle rose, dalle proposte per il giardino agli arredi e al design, fino ai laboratori e agli incontri dedicati alla natura e alla creatività con oltre 60 appuntamenti per grandi e piccoli con una partecipazione straordinaria. Ogni elemento è stato costruito intorno a un’idea precisa di qualità e ricerca.

“Le persone oggi cercano sempre più luoghi che sappiano emozionare - continua Montanari - dunque non cercano semplicemente un evento da visitare, ma un’esperienza da vivere e da ricordare. È quello che abbiamo cercato di costruire anche questa volta: due giorni in cui il giardinaggio incontra il design, l’arte incontra la cultura e un luogo storico torna a essere vissuto e condiviso.” “Una scommessa vinta, costruita sulla scelta coraggiosa di rinnovarsi ed unire due eccellenze quali sono Giardini d’Autore e Castello Benelli”, le parole del sindaco Giorgetti. “Una partnership - sottolinea - premiata da due giorni di successo di cui Bellaria Igea Marina e la sua comunità sono state protagoniste, una collaborazione a cui guardiamo positivamente, in cui l'Amministrazione Comunale ha fatto la sua parte guardando anche in ottica futura. Un plauso quindi a tutti coloro che hanno contribuito affinché l’evento fosse possibile, augurando sin da ora a tutta la squadra di Giardini d’Autore buon lavoro in vista di quella che sarà la 35^ edizione".