Ginnastica Riccione Academy, pioggia di medaglie tra Treviglio e Ravenna: oro per Amelia Mettifogo

A Treviglio doppietta riccionese nell’all around con Mettifogo prima e Rebecca Aiello seconda

La Ginnastica Riccione Academy occupa i primi due gradini del podio nella classifica all around a Treviglio, nella gara per il Ripescaggio Nazionale Gold Junior e Senior. Amelia Mettifogo conquista l’oro, Rebecca Aiello l’argento. Amelia è anche oro alla trave, argento al volteggio e bronzo al corpo libero. Rebecca si è classificata al secondo posto nella parallela e al terzo nel volteggio. Bene anche Sofia Brocchi, che ha portato a casa un ottimo settimo posto all around. In gara anche Adriana Poesio, al rientro dopo lo stop estivo e che ha portato il suo esercizio completo a corpo libero ed una bella prova alla trave che, nonostante una caduta, le ha permesso di staccare il pass per la finale di specialità ai Campionati Gold Individuali.

A Ravenna le ginnaste riccionesi del settore Silver LC base e avanzato hanno fatto incetta di medaglie. Oro per: Eleonora Corazza (A2 LC avanzato), Ginevra Borrelli (A5 LC base), Timea Ramja (A3 LC base), Nicole Pasquinelli (J1 LC base) e Serena Baldazzi (S1 LC base); argento per Lusia Nurja (A3 LC base) ed Emily Cannella (J1 LC base).

Sempre nel week end al Palazzo del Turismo di Riccione si è svolta la due giorni di formazione “Ginnastica artistica – Longevity performance”, organizzata dalla Ginnastica Riccione Academy e dedicata a fisioterapisti, medici sportivi, preparatori atletici, tecnici e dirigenti interessati a scoprire un nuovo approccio alla gestione, prevenzione e longevità dell’atleta.

“Sono felice per questo fine settimana particolarmente impegnativo, all’insegna delle grandi emozioni – commenta il presidente del club riccionese, Francesco Poesio –, tra le medaglie che hanno conquistato le ragazze della nostra squadra di serie A, tutte e quattro qualificate alla finale nazionale che si terrà a fine mese, quelle portate a casa ancora una volta dal settore Silver, e l’importante evento organizzato insieme al nostro partner Human Tecar al Palazzo del Turismo, che ha visto la partecipazione di volti noti del mondo dello sport, come il professor Carlo Tranquilli. Mi ha fatto un immenso piacere ricevere i complimenti da parte di persone altamente qualificate per l’organizzazione del nostro team medico, l’organizzazione e i nostri progetti”.