Giornata contro la violenza sulle donne: il trasporto pubblico diventa gratuito

L'azienda lancia anche una campagna di sensibilizzazione con il messaggio "Il rispetto per le donne è la nostra linea"

Un gesto quotidiano, familiare a chiunque salga su un autobus, per lanciare un messaggio potente contro la violenza di genere: premere il pulsante rosso della fermata, trasfigurato per l’occasione in un invito perentorio a dire 'STOP' agli abusi. È questa l’immagine simbolo scelta da Start Romagna per accompagnare la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, un appuntamento che domani, mercoledì 25 novembre, si tradurrà in un’agevolazione concreta per tutta l’utenza femminile. Per l’intera giornata di domani, infatti, tutte le donne potranno spostarsi gratuitamente sull’intera rete urbana ed extraurbana gestita da Start Romagna, incluso il traghetto di Ravenna.

L’iniziativa, concepita dall’azienda come un segno tangibile di attenzione verso la comunità, ha raccolto l’adesione convinta dell’intero sistema della mobilità locale con il positivo riscontro di AMR. A viaggiare senza biglietto saranno così anche le passeggere del servizio a chiamata Bussì nel Comune di Cesena, quelle dei vettori della società consortile METE S.p.A. (Coerbus, Sac e Coop Riolo) nel ravennate, e le utenti dei servizi riminesi Valmabass e Concabus, operati da Valmabus, Autoservizi Merli e Coop. La Romagnola.

Una sinergia territoriale che trova la sua esatta corrispondenza visiva nella nuova campagna di comunicazione già visibile sulle pensiline e sui canali social dell’azienda. Sotto il claim “Il rispetto per le donne è la nostra linea”, declinato per ciascuna provincia (Rimini, Forlì, Cesena e Ravenna), la grafica gioca sul doppio senso tra il percorso dei mezzi pubblici e la rotta etica intrapresa dall’azienda.

Sul fondo giallo brillante si snodano pali e tracciati blu su cui sbocciano petali colorati, metafora di rinascita e speranza, accanto al pulsante di prenotazione della fermata e al numero nazionale antiviolenza e stalking 1522.

La vera forza del progetto emerge però osservando i quattro manifesti affiancati: le linee grafiche di ogni città si rincorrono e si congiungono senza soluzione di continuità, disegnando un’unica infrastruttura ideale che tiene insieme l’intera Romagna attorno allo stesso impegno civile.

"Anche quest’anno rinnoviamo con convinzione l’impegno della gratuità del viaggio per tutte le donne nella giornata del 25 novembre, affiancandolo a una campagna di comunicazione sulle pensiline e sulle paline di tutta la Romagna - dice il Presidente di Start Romagna, Andrea Corsini -. È un progetto grafico dal forte valore simbolico: solo accostando le quattro immagini dedicate ai diversi territori si scopre infatti un’unica immagine continua, con linee che si incontrano e dialogano tra loro. Esattamente come deve fare la nostra Romagna: restare compatta nel contrasto a ogni forma di violenza".

Un presidio che non si esaurisce nella singola ricorrenza del 25 novembre, ma prosegue lungo tutto l’arco dell’anno grazie al progetto del sedile rosso. Sui nuovi mezzi entrati in servizio, Start Romagna ha scelto infatti di installare una seduta di questo colore (richiamo diretto alle panchine rosse ormai simbolo della lotta ai femminicidi) trasformandola in un promemoria silenzioso ma costante per chiunque viaggi a bordo dei 95 autobus della flotta che oggi ne sono dotati.