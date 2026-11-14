Giornata dei diritti dell’infanzia, a Riccione un incontro su emozioni e intelligenza artificiale

Giovedì 19 novembre al Palazzo del Turismo il confronto con il pedagogista Fabio Bianchetti e il docente Simone Valmori

Come cambia il modo di crescere, comunicare e costruire relazioni nell'epoca dell'intelligenza artificiale? A Riccione genitori, insegnanti ed educatori sono invitati a confrontarsi su un tema sempre più presente nella vita delle nuove generazioni. Giovedì 19 novembre, alle 20.30, il Palazzo del Turismo ospiterà l'incontro pubblico "Tra algoritmi ed emozioni. L'IA come strumento di consapevolezza, empatia e relazione nell'era digitale".

A guidare la serata saranno Fabio Bianchetti, educatore e pedagogista, e Simone Valmori, dottore in Economia di Internet e docente di informatica e intelligenza artificiale. Il confronto partirà da una domanda: in che modo le nuove tecnologie possono accompagnare la crescita emotiva e relazionale dei ragazzi senza sostituire il valore del contatto umano? L'appuntamento rientra nel programma organizzato dal Comune in occasione della Giornata mondiale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che ricorre il 20 novembre. Le iniziative, inserite nel Progetto Speciale Scuola Beni Naturali Ambientali Culturali, coinvolgono scuole, biblioteca, famiglie e associazioni del territorio.

Il calendario è già partito lunedì 16 novembre e proseguirà nei prossimi giorni con appuntamenti rivolti a bambini e adolescenti. Venerdì 20, dalle 16 alle 17, i cortili dei nidi Pinocchio, Rodari e Spontricciolo e delle scuole dell'infanzia Belvedere, Ceccarini, Floreale, Fontanelle, Mimosa e Piombino saranno aperti alle famiglie. Alle 17, nella biblioteca di viale Lazio 10, sono in programma le letture animate di "Storie tra le nuvole", dedicate ai bambini dai 3 agli 8 anni. Sabato 21 novembre, alle 10, piazzale Roma ospiterà un laboratorio e un'aquilonata sul mare a cura di Riminivola, nell'ambito del progetto "Il Filo della cura" della Federazione Cure palliative. Alle 16.30 la biblioteca accoglierà invece la conclusione del corso di scacchi "BiblioPlay", realizzato con l'associazione Rimini Scacchi.

Domenica 22 novembre l'appuntamento si sposterà a Montefiore Conca: alle 9.30, a Ca' Santino, sono previste le "Avventure in fattoria", attività all'aperto per bambini dai 3 ai 6 anni. Per partecipare è necessaria l'iscrizione al Centro per le famiglie, contattabile ai numeri 0541 961260 e 351 9716448.

La rassegna si chiuderà lunedì 23 novembre alle 17 in biblioteca con "Rifugio Teen", gruppo di lettura condotto da Debora Grossi per ragazzi dai 10 ai 15 anni. Il programma comprende anche un'iniziativa dedicata agli adolescenti dai 15 anni: giovedì 19 novembre, dalle 18.30 alle 21.30, in biblioteca si terrà una serata di giochi da tavolo organizzata dall'associazione Locanda del Drago Scarlatto.