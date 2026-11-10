Giornata mondiale del diabete: a Rimini un mese di screening gratuiti e iniziative di prevenzione

In Romagna oltre 80mila persone convivono con il diabete e circa 16mila non sanno di averlo

In occasione del 14 novembre, Giornata mondiale del diabete, nella provincia di Rimini viene proposto un calendario di iniziative diffuse per tutto il mese: piazze, ospedali, farmacie, mercati e spazi della vita quotidiana diventano luoghi di incontro tra cittadini, volontari e professionisti sanitari, con attività gratuite di screening, informazione ed educazione sanitaria secondo i programmi delle singole sedi.

Il tema scelto per il 2026 dall’International Diabetes Federation (IDF), “Early action on diabetes”, richiama la necessità di agire presto: conoscere i fattori di rischio, riconoscere tempestivamente il diabete e favorire un accesso appropriato alle cure. Nel nostro territorio questo messaggio si traduce in occasioni concrete di incontro nei luoghi frequentati ogni giorno, per avvicinare la prevenzione alle persone e aiutare anche chi non sa ancora di avere il diabete.

In Romagna oltre 80.000 persone vivono con il diabete. A queste si aggiungono circa 16.000 persone che hanno già incontrato questa condizione ma non ne sono consapevoli. Sono 3.500 le persone con diabete di tipo 1, di cui 400 con meno di 18 anni. Questi dati, riferiti all’intera Romagna, richiamano l’importanza della diagnosi precoce e della continuità delle cure.

Il diabete di tipo 2 può rimanere a lungo senza sintomi evidenti: conoscere il proprio rischio e parlarne con il medico aiuta a riconoscerlo tempestivamente. Nel diabete di tipo 1, sete intensa, bisogno frequente di urinare, dimagrimento non spiegato e stanchezza richiedono una rapida valutazione medica. Per chi vive già con il diabete, controlli regolari, educazione terapeutica e percorsi personalizzati aiutano a proteggere la salute e la qualità della vita.

Le iniziative vedono la partecipazione di Diabete Romagna delle Diabetologie dell’adulto e pediatriche dell’AUSL della Romagna e dei medici e professionisti sanitari del territorio.

“Agire insieme – spiega il dottor Paolo Di Bartolo, direttore del programma aziendale Assistenza diabetologica - significa fare della diagnosi precoce un impegno condiviso. Le Piazze del Diabete mettono in relazione cittadini, associazioni di volontariato e rete sanitaria locale: un’occasione per fare domande, conoscere il proprio rischio e ricevere indicazioni sui percorsi di cura. La vicinanza dei servizi e l’ascolto dei bisogni delle persone sono il punto di partenza per una prevenzione che accompagni la comunità anche oltre il 14 novembre".