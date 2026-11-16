Giovanni Veronesi a Riccione per presentare "Dio ride": appuntamento al Cinepalace
Mercoledì il regista e lo sceneggiatore Nicola Deorsola incontreranno il pubblico dopo la proiezione. Nel cast Pierfrancesco Favino e Silvio Orlando.
Giovanni Veronesi a Riccione per presentare "Dio ride": appuntamento al Cinepalace
Mercoledì 18 novembre il regista e lo sceneggiatore Nicola Deorsola incontreranno il pubblico dopo la proiezione. Nel cast Pierfrancesco Favino e Silvio Orlando.
Il cinema d'autore porta a Riccione due ospiti speciali. Mercoledì 18 novembre, alle 20.30, il Cinepalace Giometti ospiterà il regista Giovanni Veronesi e lo sceneggiatore Nicola Deorsola per la presentazione di "Dio ride", film scelto a conclusione della Mostra del Cinema di Venezia.
Veronesi, già passato dalle Befane di Rimini per l'anteprima della pellicola, accompagnerà il pubblico alla scoperta del lavoro insieme a Deorsola. Nel cast figurano due nomi di primo piano del cinema italiano, Pierfrancesco Favino e Silvio Orlando.
Al centro del film c'è il tema della fede, affrontato in una prospettiva che va oltre la religione. La storia, secondo la presentazione della rassegna, tocca anche la fiducia negli ideali, nelle proprie convinzioni, nella libertà di pensiero e nel coraggio di restare fedeli a ciò che si è.
La serata rientra nella rassegna "Cinema d'autore" del Cinepalace. Prima della proiezione, dalle 20, è previsto un aperitivo a cura di Atlantic Group Riccione. Il biglietto d'ingresso ha un costo unico di 7 euro.