Giustizia, i penalisti riminesi si fermano per cinque giorni: udienze sospese dal 23 al 27 novembre

La Camera Penale di Rimini aderisce all'astensione nazionale contro la revisione dell'articolo 24 della Costituzione. Al centro della protesta il rischio di un indebolimento delle garanzie difensive e della presunzione di innocenza.

Cinque giorni di astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale. Gli avvocati della Camera Penale di Rimini aderiscono alla mobilitazione proclamata dall'Unione delle Camere Penali Italiane, in programma dal 23 al 27 novembre 2026. La protesta riguarda la proposta di revisione costituzionale che introdurrebbe nell'articolo 24 della Carta la frase: "La Repubblica tutela le vittime di reato".

I penalisti chiariscono che la loro posizione non è in contrasto con la tutela delle persone offese. Al contrario, riconoscono le difficoltà e le sofferenze di chi subisce un reato, ma ritengono che la Costituzione garantisca già questa protezione attraverso gli articoli 2, 3 e 24. Secondo gli avvocati, le risposte necessarie alle vittime sono soprattutto concrete: assistenza, sostegno economico, informazioni, servizi efficienti e processi con tempi ragionevoli. A preoccupare la categoria è il possibile effetto della modifica sull'equilibrio tra i diritti della persona offesa e quelli dell'imputato. Inserire il riferimento alla vittima accanto al principio dell'inviolabilità del diritto di difesa, sostengono i penalisti, potrebbe indebolire la presunzione di innocenza e aprire la strada a future limitazioni delle garanzie difensive.

"Un processo giusto tutela entrambe le parti", è la posizione espressa dalla Camera Penale. La condanna di un innocente, si legge nel documento, rappresenterebbe una doppia ingiustizia: lascerebbe impunito il vero responsabile e priverebbe la vittima della verità.

L'Unione delle Camere Penali chiede quindi alla Camera dei deputati di non approvare la riforma e di avviare un confronto prima del voto. Le risorse, secondo gli avvocati, dovrebbero essere destinate a indennizzi più efficaci, servizi di assistenza, riduzione dei tempi della giustizia e formazione degli operatori per contrastare la vittimizzazione secondaria. Durante la settimana di astensione è prevista anche una manifestazione nazionale a Roma, il 26 novembre, aperta al confronto con associazioni, studiosi e istituzioni.