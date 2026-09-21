Giustizia, la Camera Penale di Rimini aderisce all’astensione dalle udienze dal 23 al 29 settembre

La mobilitazione riguarda le captazioni dei colloqui tra detenuti e difensori nel carcere di Perugia

La Camera Penale di Rimini “Veniero Accreman” aderisce all’astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale deliberata dalla Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane per i giorni dal 23 al 29 settembre 2026.

La mobilitazione trae origine dalla gravissima vicenda delle captazioni dei colloqui riservati tra persone detenute e i loro difensori presso la Casa circondariale di Perugia “Capanne”. Per circa sei mesi sarebbero state captate conversazioni intercorse tra numerosi avvocati e i rispettivi assistiti, con la conseguente acquisizione di contenuti coperti dal segreto professionale, riguardanti strategie processuali, informazioni riservate e aspetti essenziali del rapporto fiduciario tra difensore e persona detenuta. Si tratta di una lesione gravissima del diritto di difesa e della libertà e segretezza delle comunicazioni. La riservatezza del colloquio tra difensore e assistito non rappresenta una prerogativa corporativa dell’Avvocatura, ma una garanzia posta a tutela di ogni persona e dell’effettività del giusto processo, tanto più necessaria quando il cittadino si trova ristretto e interamente affidato alla responsabilità dello Stato.

A fronte delle richieste rivolte dall’Unione delle Camere Penali Italiane al Ministro della Giustizia e al Procuratore generale presso la Corte d’appello di Perugia, non è stata ancora resa conoscibile una ricostruzione ufficiale della vicenda, né sono state comunicate le iniziative adottate per accertare le responsabilità e impedire il ripetersi di analoghe violazioni.

La stessa esigenza di tutela riguarda la condizione delle carceri italiane, segnata dal sovraffollamento, dal degrado strutturale, dalla carenza di assistenza sanitaria e psicologica e dalla drammatica sequenza dei suicidi. La Camera Penale di Rimini aderisce quindi all’astensione per richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni sulla necessità di ristabilire l’effettività delle garanzie difensive, di assicurare il controllo giurisdizionale sui poteri investigativi e di adottare misure immediate per ricondurre il sistema penitenziario a condizioni rispettose della dignità della persona.

L’iniziativa si svolgerà nel rispetto delle modalità e delle eccezioni previste dal Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle attività giudiziarie degli avvocati.