Sentenza di 1° grado Polizia Locale gli sequestrò piantina di marijuana: "Era per uso terapeutico". Assolto

L'assoluzione per insufficienza di prove. L'uomo, 63 anni, era stato arrestato dalla Polizia Locale lo scorso 1° ottobre

Si è difeso in Tribunale affermando che coltivasse marijuana a scopo terapeutico. Un 63enne di Rimini, arrestato lo scorso 1° ottobre dalla Polizia Locale di Rimini, è stato assolto in primo grado per insufficienza di prova. Qualche settimana fa era stato segnalato alla Polizia Locale, da alcuni vicini, un forte odore di marijuana proveniente dall'abitazione, in una zona centrale della città, e la presenza di un piantina di cannabis sul balcone. Era scattato così il blitz. Gli agenti avevano sequestrato la piantina, alta 140 centimetri per oltre 3 kg di peso, ma anche 43 grammi di marijuana divisa in dosi e qualche grammo di hashish. Gli agenti in borghese della Polizia Locale si erano praticamente spacciati per corrieri, entrando all'interno dell'abitazione e rinvenendo lo stupefacente. Il 63enne era finito a processo per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.



