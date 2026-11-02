Podismo Golden Club Rimini, Brayan Schiaratura conquista il bronzo tricolore nella mezza maratona

A Padenghe sul Garda il talento classe 2006 firma il personale in 1h07’29” e sale sul podio italiano Promesse, festeggiato dal club

Il Golden Club Rimini festeggia una nuova medaglia tricolore grazie a Brayan Schiaratura, protagonista di una straordinaria prestazione ai Campionati Italiani FIDAL di mezza maratona. Il giovane atleta romagnolo, classe 2006, ha conquistato il bronzo nella categoria Promesse, impreziosendo il risultato con il nuovo primato personale sulla distanza: 1h07’29”. La gara si è disputata domenica scorsa a Padenghe sul Garda, su un percorso di 21 chilometri e 97 metri caratterizzato da continui saliscendi e particolarmente impegnativo dal punto di vista altimetrico. Schiaratura ha affrontato la prova con grande determinazione, mantenendo una media di 3’11” al chilometro e tagliando il traguardo con un risultato di assoluto prestigio. Oltre alla medaglia di bronzo tricolore tra le Promesse, il portacolori biancorosso ha ottenuto il 33° posto assoluto e il 27° tra gli atleti italiani, in una competizione che ha visto al via 555 partecipanti. Una prestazione che assume ancora maggiore valore considerando il miglioramento di ben 1’28” rispetto al precedente record personale di 1h08’57”.

UNA SQUADRA CRESCIUTA NEL VIVAIO BIANCOROSSO

A rappresentare il Golden Club Rimini nella rassegna tricolore non c'era soltanto Schiaratura. La società romagnola ha schierato anche altri tre atleti della categoria Promesse: Cristian Riofrio, Alessandro Salvatori e Saverio Montanari. Tutti e quattro sono cresciuti sportivamente nel vivaio biancorosso e hanno portato a termine la prova, confermando il valore del lavoro di formazione svolto dalla società. Al termine della competizione, atleti, compagni e staff hanno condiviso la gioia per il prestigioso risultato conquistato da Brayan, celebrando una medaglia che rappresenta anche un successo del gruppo e dell'intero settore giovanile.

UN PERCORSO RICCO DI SODDISFAZIONI

Il bronzo di Padenghe sul Garda rappresenta un'altra importante tappa nella crescita agonistica di Schiaratura, al debutto nella categoria Promesse e già protagonista di risultati significativi a livello nazionale e internazionale. Nel 2024, a Civitanova Marche, il giovane romagnolo aveva conquistato la medaglia d'argento tricolore. Nel 2025 è arrivato anche il debutto in Nazionale, in occasione dell'incontro internazionale Under 20 di Oderzo sui 10 chilometri. Nella stessa stagione, ai Campionati Italiani di mezza maratona di Cremona, aveva sfiorato il podio, chiudendo al quarto posto. Adesso arriva il bronzo di Padenghe, accompagnato da un nuovo primato personale che conferma i progressi e le ambizioni dell'atleta. Per il Golden Club Rimini è una grande soddisfazione vedere uno dei propri giovani talenti salire ancora una volta sul podio tricolore. Un risultato che premia la dedizione di Brayan Schiaratura, il lavoro dei tecnici e l'impegno di una società che continua a investire nella crescita dei giovani e nella valorizzazione dei talenti del territorio.