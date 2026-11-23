Grassroots League, spettacolo e gol: i Tigers Serravalle conquistano la prima edizione

Finale da brividi contro Cailungo The Best: decisivi i rigori dopo il 10-10. A gennaio torna la competizione Under 12 della FSGC

È dei Tigers Serravalle il primo titolo della San Marino Grassroots League. La formazione della Serravalle Football Academy ha conquistato l'edizione inaugurale del torneo Under 12 promosso dalla Federcalcio di San Marino, superando in una finale mozzafiato il Cailungo The Best ai calci di rigore, dopo il pirotecnico 10-10 maturato nei tempi regolamentari. La giornata conclusiva, disputata a Montegiardino, ha regalato gol, spettacolo ed emozioni, mettendo in luce lo spirito di una competizione nata per promuovere un calcio innovativo, inclusivo e coinvolgente. Il format sperimentale della FSGC, ispirato ai principi della gamification, ha affidato a ragazze e ragazzi un ruolo da protagonisti assoluti, attraverso dinamiche speciali, sfide a ranghi ridotti e carte strategiche capaci di rendere ogni partita imprevedibile. La finalissima tra Tigers Serravalle e Cailungo The Best è stata una battaglia sportiva equilibratissima, caratterizzata da continui ribaltamenti di fronte, giocate individuali di qualità e grande partecipazione. Dopo il 10-10 al termine dei tempi regolamentari, la lotteria dei rigori ha premiato i Tigers, vittoriosi per 13-12 e primi a iscrivere il proprio nome nell'albo d'oro della manifestazione. Spettacolo anche nelle altre due sfide che hanno completato il programma. Il terzo posto è andato ai Lyons Serenissima, capaci di superare i Fulmini di Around Sport con un convincente 15-9. Nell'ultima partita, successo dell'Athletico ma non troppo, espressione della Titano Academy, che ha avuto la meglio per 21-8 sull'Aura Femminile Academy, rappresentante del settore giovanile femminile della San Marino Academy. Per le ragazze una prova generosa e combattiva, vissuta all'insegna della partecipazione e della voglia di mettersi in gioco.

I risultati della giornata

Finale 1°-2° posto: Tigers Serravalle-Cailungo The Best 10-10 (13-12 d.c.r.)

Finale 3°-4° posto: Lyons Serenissima-Fulmini di Around Sport 15-9

Finale 5°-6° posto: Athletico ma non troppo-Aura Femminile Academy 21-8

Grande soddisfazione nelle parole di Fabio Lepri, responsabile del progetto Football is Inclusion della FSGC, che ha tracciato un bilancio positivo della prima esperienza: «Si è chiusa nel migliore dei modi la finestra autunnale di questa esperienza pilota fortemente voluta dalla Federcalcio di San Marino. Abbiamo assistito a tantissimi gol, costanti giocate dettate da creatività e libertà di esprimersi tecnicamente in campo, nonché ad esempi di inclusione vera». Lepri ha sottolineato soprattutto il valore umano e sportivo dell'iniziativa: «Il sorriso e la trasparente soddisfazione di tutti i ragazzi e le ragazze scesi in campo è stato il riscontro migliore e più importante che potessimo ricevere». La San Marino Grassroots League, dunque, non si ferma. Archiviata con successo la prima edizione autunnale, l'appuntamento è già fissato per gennaio, quando prenderà il via la fase primaverile del torneo. Una nuova occasione per divertirsi, sperimentare e vivere il calcio da protagonisti.