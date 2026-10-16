Greenrock 2026, le tele collettive del tour di Vasco Rossi trovano casa nelle città dei concerti

Coop Alleanza 3.0 e Live Nation donano le opere realizzate dal pubblico con Libera e autografate da Vasco e don Ciotti

Le opere d'arte collettive realizzate con Libera nelle tappe del tour di Vasco Rossi, poi autografate da lui e da don Ciotti, trovano ora casa nelle città dove si sono tenuti i concerti a conclusione dell'iniziativa Greenrock 2026! promossa da Coop Alleanza 3.0 con LiveNation La prima tela è stata consegnata oggi ad Ancona alla associazione Casa delle culture alla presenza fra gli altri del presidente di Coop Alleanza 3.0 Domenico Trombone, della vicepresidente Francesca Durighel e della consigliera comunale Silvia Fattorini.



Durante le tappe tutte sold out di Rimini, Ferrara, Bari, Ancona e Udine il pubblico è stato invitato a lasciare un messaggio sulla tela allo stand di Coop Alleanza 3.0. Le tele ora vengono quindi donate alle città che hanno ospitato una tappa del Vasco Live 2026 per essere collocate in luoghi di accoglienza e aggregazione, in particolare giovanile, connessi alla musica e all'arte. "La consegna di queste opere - ha spiegato il presidente Trombone - chiude il cerchio di un'iniziativa che ci ha visti collaborare con Libera, assieme alla quale abbiamo individuato le realtà destinate a ricevere le tele create durante le date del Vasco Live 2026. All'artista e all'Associazione vanno i nostri più sentiti ringraziamenti per averci consentito di essere parte di un'iniziativa che rimarrà sul territorio e lascia una testimonianza concreta di due valori, partecipazione e legalità, che guidano tutto il nostro operato".