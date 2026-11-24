Grotte di Onferno, esercitazione congiunta per testare il piano di emergenza

Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino e Speleologico, Protezione Civile e Polizia Locale impegnati in prove di soccorso a Gemmano

Esercitazione di soccorso alle Grotte di Onferno, nel comune di Gemmano. Lunedì 23 novembre si è svolta un’attività di addestramento congiunto per verificare le procedure previste dal Piano di Emergenza del sito speleologico e il coordinamento tra le squadre chiamate a intervenire in caso di necessità.

Alle prove hanno partecipato Vigili del Fuoco, Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, Protezione Civile e Polizia Locale. I diversi enti si sono confrontati con una serie di scenari operativi, simulando situazioni di emergenza per testare le modalità di intervento e la capacità di lavorare insieme.

L’esercitazione arriva dopo i recenti lavori di manutenzione, consolidamento e aggiornamento tecnologico che hanno interessato le grotte. L’obiettivo è verificare che le procedure previste dal piano comunale siano adeguate e che tutti i soggetti coinvolti sappiano operare in modo coordinato.

L’attività ha rappresentato anche un’occasione di formazione e confronto tra le diverse componenti del sistema di soccorso, con l’obiettivo di tutelare la sicurezza dei visitatori e del personale che lavora all’interno delle Grotte di Onferno.