Gruppo SGR premiato a Milano con il riconoscimento “Ambasciatori d’Impresa 2026”

Il premio nazionale, promosso da KPMG e UBS, valorizza le aziende che si distinguono per innovazione, responsabilità sociale e impatto positivo sui territori

Il Gruppo SGR ha vinto il premio nazionale Ambasciatori d’Impresa 2026, consegnato nella sede milanese di Borsa Italiana. Il Premio, promosso da KPMG e UBS, è giunto alla terza edizione e riconosce le attività imprenditoriali che in Italia si sono distinte per eccellenza nell’impiego dei capitali per guidare l’innovazione dei modelli di business, contributo allo sviluppo economico e sociale, etica e responsabilità sociale nelle attività imprenditoriali, persistenza e continuità degli sforzi nel tempo, impatto sui territori.



“Siamo grati e soddisfatti. Ogni riconoscimento è uno stimolo a migliorare le performance dell’azienda, che sono sempre l’esito di uno sforzo complessivo di ogni singolo collaboratore – il commento di Guido Mecozzi, Chief Financial Officer e responsabile Mergers & Acquisitions del Gruppo SGR, che ha ritirato il Premio -. Il focus 2026 è stato sull’impatto sociale dell’attività imprenditoriale che misura il rafforzamento del tessuto economico, crea occupazione stabile e trasmette valori di responsabilità sociale”.