Gruppo SGR Rimini premiato da Deloitte: settimo Best Managed Companies Award consecutivo

L'azienda riminese è tra le 16 realtà dell'Emilia-Romagna premiate nel 2026

Gruppo SGR Rimini è fra le 16 aziende regionali premiate con il Best Managed Companies Award 2026, il riconoscimento per le eccellenze imprenditoriali del Made in Italy consegnato da Deloitte Private a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana a Milano.

“Da sette anni riceviamo consecutivamente questo premio nazionale – il commento di Demis Diotallevi, CEO e Direttore Generale di Gruppo SGR – al quale teniamo tantissimo, perché rappresenta il riconoscimento della qualità espressa da tutti i collaboratori - manager, dipendenti e operai di ogni livello - che lavorano all’unisono con grande senso di appartenenza per un comune obiettivo: continuare essere tra le eccellenze del nostro settore”.

La motivazione: “Gruppo SGR ha dimostrato una solida visione strategica, l’impegno nel perseguire uno sviluppo sostenibile e la costante dedizione a raggiungere e mantenere i più elevati standard nella gestione aziendale.”

Per questi motivi, la Giuria indipendente, composta da autorevoli esponenti del mondo accademico e istituzionale italiano, ha deciso di confermare il riconoscimento anche nel 2026.