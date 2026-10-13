Halloween a Riccione, in viale San Martino arrivano i “Piccoli mostriciattoli”

Sabato 31 ottobre dalle 15.30 un pomeriggio per i bambini tra baby dance, laboratori, spettacoli circensi e dolcetto o scherzetto.

Streghette, fantasmi e piccoli mostri sono pronti a invadere viale San Martino per un pomeriggio dedicato ad Halloween. Sabato 31 ottobre, a partire dalle 15.30, Riccione Abissinia organizza “Piccoli mostriciattoli in viale”, un appuntamento pensato per i bambini e le famiglie, con giochi, musica e attività a tema.

L'iniziativa, organizzata dall'associazione Riccione Abissinia con il patrocinio del Comune, trasformerà il viale in uno spazio di festa, dove i più piccoli potranno partecipare alla baby dance, prendere parte ai laboratori creativi e assistere a spettacoli itineranti ed esibizioni circensi. Non mancheranno i giochi a tema, lo zucchero filato e l'immancabile “dolcetto o scherzetto”, uno dei rituali più attesi della festa. L'invito rivolto ai bambini e ai partecipanti è quello di presentarsi in maschera, per entrare nel clima di Halloween e condividere un pomeriggio all'insegna della fantasia.

L'appuntamento si inserisce nel calendario delle iniziative che accompagneranno Riccione verso la notte più spaventosa dell'anno. Dal 24 ottobre al 1° novembre, infatti, Villa Lodi Fé ospiterà anche il “Parco delle zucche”, un villaggio autunnale ispirato ai tradizionali pumpkin patch americani. Con “Piccoli mostriciattoli in viale”, la festa si sposterà anche nel quartiere Abissinia, portando nelle strade musica, animazione e occasioni di incontro per le famiglie.