Halloween a Riccione, torna la ruota panoramica: zucche, giochi e feste per bambini

Dal 24 ottobre al 1° novembre il Parco delle Zucche a Villa Lodi Fé, mentre il 31 ottobre viale San Martino ospita “Piccoli mostriciattoli in viale”

Si accende il clima di festa a Riccione in vista di Halloween. La città si prepara ad accogliere residenti e visitatori con un programma di attrazioni, magia e divertimento per tutte le età, guidato da una grande protagonista d’eccezione: la ruota panoramica, che torna a svettare sulla costa adriatica.

La ruota panoramica: 55 metri di magia sulla costa

Con la sua altezza imponente, l’impatto scenografico e la vista mozzafiato che offrirà sulla costa adriatica, la ruota panoramica si conferma uno dei simboli più amati della città. Alta 55 metri e situata in una posizione strategica e iconica di fronte alla spiaggia di Riccione in piazzale Roma, la ruota permetterà di vivere un’esperienza emozionante: dalle sue 28 cabine trasparenti, il panorama spazierà sulla città e sulla Riviera adriatica, abbracciando la costa e le luci che la disegnano nelle sere d’inverno.

La ruota sarà attiva da sabato 24 ottobre con orario feriale dalle 15:00 alle 22:00 e festivo/prefestivo dalle 10:00 alle 24:00. Il biglietto costa 10 euro per gli adulti e 7 euro ridotto per i bambini fino a 10 anni, con tariffa a 25 euro per due adulti e un ridotto e a 30 euro per due adulti e due ridotti.

“Il Parco delle Zucche”: dal 24 ottobre al 1° novembre nel giardino di Villa Lodi Fé

Il giardino di Villa Lodi Fé (viale delle Magnolie, 2) riapre i cancelli al grande appuntamento per famiglie, bambini e visitatori di ogni età. Per nove giorni, nel grande parco della storica villa nel cuore della città, prenderà vita un suggestivo villaggio autunnale, dove zucche, giochi, laboratori, spettacoli e attività per tutti accompagneranno grandi e piccoli alla scoperta di un mondo ispirato alle atmosfere dei tipici pumpkin patch americani.

Il cuore dell’iniziativa sarà proprio il campo delle zucche, dove i visitatori potranno passeggiare, scegliere la propria zucca e darle forma e anima nei laboratori di intaglio e decorazione, trasformandola secondo la propria fantasia.

Il programma propone un’ampia varietà di attività e attrazioni: ci si potrà addentrare nel divertente labirinto di balle di paglia, scatenarsi nell’area allestita con gonfiabili sicuri per i bambini di tutte le età, riscoprire il fascino del divertimento di una volta grazie ai giochi antichi in legno. Non mancheranno l’immancabile truccabimbi — perfetto per trasformarsi in simpatici personaggi di Halloween — le sculture di palloncini e i coinvolgenti spettacoli dal vivo.

I bambini che desiderano avvicinarsi al mondo equestre potranno vivere la magica esperienza del battesimo della sella con i pony, mentre scenografici photobox a tema permetteranno di scattare indimenticabili foto ricordo.

A completare l’esperienza magica e fiabesca ci saranno anche un mercatino a tema e una zona food con proposte culinarie e merende autunnali, anche a base di zucca.

“Il Parco delle zucche” sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 14:30 alle 19:00, mentre il sabato e la domenica l’orario sarà dalle 10:00 alle 19:00.

Il biglietto d’ingresso ha un costo di 5 euro a persona; l’accesso è invece gratuito per i bambini fino a 3 anni, le persone over 70, le persone con disabilità e un accompagnatore.

L'evento è un format curato dall’azienda agricola e fattoria didattica Il Giardino dei Colori, con il sostegno del Comune di Riccione.

“Piccoli mostriciattoli in viale”: il 31 ottobre in viale San Martino

Oltre al “Parco delle zucche”, la città si prepara ad accogliere un altro appuntamento interamente dedicato ai più piccoli: “Piccoli mostriciattoli in viale”, in programma sabato 31 ottobre in viale San Martino a partire dalle ore 15:30.

L’iniziativa, organizzata dall’associazione Riccione Abissinia e patrocinata dal Comune di Riccione, animerà viale San Martino con un pomeriggio all’insegna del divertimento. L’area si trasformerà in un colorato scenario popolato da piccoli mostri, streghette e fantasmi.

Durante il pomeriggio i bambini potranno scatenarsi con la baby dance, partecipare ai laboratori a tema e lasciarsi conquistare da musica, spettacoli itineranti ed esibizioni circensi. In programma anche momenti di dolcezza tra zucchero filato, giochi a tema e l’immancabile “dolcetto o scherzetto”.

Bambini e partecipanti sono invitati a vestirsi in maschera per vivere un pomeriggio all’insegna della fantasia e della condivisione.



