Halloween Ronde a San Leo, Santolini contesta la scelta: "Un rally estraneo alla vocazione del territorio"

Il docente dell'Università di Urbino critica l'organizzazione della gara automobilistica nel borgo e chiede al sindaco di ripensare la strategia di valorizzazione turistica

La scelta di ospitare a San Leo l'Halloween Ronde, rally organizzato dalla Scuderia San Marino, solleva le critiche del professor Riccardo Santolini, dell'Università di Urbino Carlo Bo e del Comitato nazionale per il Capitale Naturale. In una lettera aperta al sindaco, Santolini contesta la compatibilità della manifestazione con la vocazione culturale e paesaggistica del borgo, richiamando i vincoli di tutela e il valore del patrimonio storico e ambientale.

La lettera del Prof. Santolini

Caro Sindaco,

Le parole hanno un loro preciso significato che spesso si dimenticano….allora provo a ricordarle qualcosa: L'espressione "vocazione territoriale" unisce l'accezione figurata di vocazione (intesa come inclinazione naturale, predisposizione o attitudine) al concetto di territorio. Indica la naturale predisposizione di un'area geografica a sviluppare determinate attività economiche, sociali o culturali in base alle sue caratteristiche fisiche, storiche e infrastrutturali. L'espressione viene utilizzata principalmente in geografia economica, urbanistica e marketing territoriale e nella programmazione strategica e nelle politiche pubbliche, riconoscere e rispettare la vocazione territoriale serve a evitare investimenti artificiali o dannosi, valorizzando invece il "capitale territoriale" già esistente

Bene Comune: È un concetto ampio, di natura relazionale ed etica; rappresenta l'obiettivo generale della convivenza civile e della giustizia sociale. I Beni Comuni (commons) si riferiscono a risorse specifiche (materiali o immateriali) considerate patrimonio collettivo dell'umanità o di una comunità, a cui tutti devono poter accedere per garantire diritti fondamentali — come l'acqua, l'ambiente, i beni storici, la conoscenza in rete o i servizi pubblici.

San Leo è ampiamente protetta e tutelata dalla (Soprintendenza (Archeologia, Belle Arti e Paesaggio RA, F e RN), con vincoli storici, architettonici e paesaggistici. Gli elementi di tutela comprendono:

Vincoli architettonici e monumentali: La Fortezza di San Leo, la Cattedrale, l'antica Pieve, il Palazzo Mediceo e l'intero borgo storico sono sottoposti a tutela diretta in base al Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004).

Vincolo paesaggistico: L'intero contesto della rupe calcarea, i calanchi circostanti e il paesaggio storico del Montefeltro sono protetti da vincoli ambientali e paesaggistici che limitano fortemente le modifiche all'aspetto dei luoghi.

Riconoscimento UNESCO: Il territorio di San Leo rientra anche nel sito seriale UNESCO dedicato al Carsismo e grotte nelle evaporiti dell'Emilia-Romagna, rafforzando la protezione ambientale del patrimonio naturale.

Inoltre San Leo è comune Bandiera Arancione del Touring club e comune dei Borghi più belli d'Italia, con regole comportamentali da rispettare per mantenere il titolo.

Cosa c’entra l’Halloween Ronde, cioè un rally organizzato dalla scuderia San Marino a San Leo con, addirittura, conferenza stampa in Fortezza, bene statale (chi del Ministero ha autorizzato una conferenza stampa su tale argomento, nel Torrione di Francesco di Giorgio Martini?)

La vocazione di un sito UNESCO così come definita dalla Treccani è legata alla memoria, al silenzio, alla lentezza e alla contemplazione estetica. Il rumore, l'inquinamento acustico e visivo e la logistica di una gara automobilistica alterano radicalmente questa atmosfera. Da sempre San Leo ha investito in quella direzione.

Il pubblico attratto da un rally ha target ed esigenze diversi rispetto al turismo culturale e sostenibile, creando un potenziale conflitto con i visitatori venuti a scoprire il patrimonio storico, tanto che ieri ben 5 gruppi di escursionisti e pellegrini della via di Francesco hanno rinunciato alla permanenza o alla salita in città e parlo di almeno 150 persone che avrebbero potuto godere del bene comune e della vocazione del territorio portando economia al paese.

Allora decidiamo che la politica è quella di sfruttare il bene comune, che gli interessi durevoli non sono quelli della comunità ma altri e allora ci stá il rally a San Leo, ci sta il concerto rock nella basilica di San Pietro, la gara di motocross nella riserva integrale di Sasso Fratino…ci sta tutto.

Se invece non ci sta tutto, se la politica ha ancora il dovere di scegliere, proteggere e valorizzare, allora Le chiedo formalmente di ripensare la linea strategica della sua amministrazione, scrivendo un ulteriore capitolo della ormai palese perdita della centralità culturale leontina.

San Leo non ha bisogno di eventi estranei alla sua anima per esistere, ma di amministratori che sappiano difendere e seriamente valorizzare quel "capitale territoriale" che la storia e la natura ci hanno affidato come prestito delle generazioni future (Costituzione Italiana art.9)….oppure l’UNESCO ecc. sono solo etichette da spendere nei depliant, pronte a essere calpestate al primo rombo di motore, per 2 spiccioli?

Caro Sindaco, la cittadinanza e chi vive di turismo sostenibile meritano una risposta chiara: qual è la reale visione del futuro di San Leo e se vuole di tutta la Valle del Marecchia per le medesime unicità? Quella della identità, della tutela dei valori o quella dello sfruttamento indiscriminato?

Custodire la bellezza è un dovere istituzionale, non un optional sacrificabile sull'altare di una visibilità estemporanea e rumorosa.

I cittadini, i pellegrini e chi ama San Leo e la sua Valle attendono un segnale di coerenza alla sua vera vocazione.

Prof. Riccardo Santolini

Università degli studi di Urbino Carlo Bo

Comitato nazionale per il Capitale Naturale