Hera, 210 milioni per il servizio idrico nel Riminese: il Psbo verso la conclusione

Il dato emerge dai nuovi report di sostenibilità della multiutility. In provincia la raccolta differenziata raggiunge il 71%, con un tasso di riciclo del 61%.

Sono 210 milioni di euro gli investimenti previsti da Hera nel territorio riminese per il servizio idrico entro il 2029. Una cifra che comprende interventi destinati alla gestione dell’acqua e alla tutela ambientale, con il Piano di Salvaguardia della Balneazione Ottimizzato (PSBO) che si avvia verso la fase conclusiva. Tra le opere in programma figurano anche le vasche di accumulo a Cattolica e il programma di sostituzione dei contatori.

I dati sono contenuti nelle nuove edizioni 2026 dei report di sostenibilità del Gruppo Hera, “Sulle tracce dei rifiuti” e “In buone acque”, che fanno il punto sui risultati raggiunti dalla multiutility nella gestione dei rifiuti e del servizio idrico. Sul fronte dei rifiuti, in provincia di Rimini la raccolta differenziata ha raggiunto il 71%, mentre il tasso di riciclo si attesta al 61%. Il report “Sulle tracce dei rifiuti” ricostruisce il percorso delle diverse frazioni raccolte, seguendole fino agli impianti di riciclo e documentandone la destinazione finale. A livello complessivo, meno del 2% dei rifiuti urbani raccolti viene conferito in discarica.

Il rapporto “In buone acque” è invece dedicato all’acqua del rubinetto e ai controlli sulla sua qualità. Hera effettua oltre un milione di analisi all’anno, circa 3mila al giorno, e illustra i vantaggi ambientali ed economici legati al consumo di acqua di rete. Nel Riminese, gli investimenti previsti entro il 2029 riguardano in particolare il sistema idrico e le opere per la salvaguardia della balneazione. Il PSBO, insieme agli interventi di Cattolica e alla sostituzione dei contatori, rappresenta una parte centrale del programma.