Musica e solidarietà Novafeltria, i Grigi per Forza tornano sul palco: concerto benefico per la Chiesa di San Pietro in Culto

Sabato 12 dicembre al teatro parrocchiale di Novafeltria, una serata dedicata alla musica beat degli anni '60 e '70. Il ricavato sarà destinato al restauro della Chiesa

Quando il concerto dell11 aprile della scorsa primavera era stato rinviato, a causa dell'indisponibilità di uno dei componenti della band, i Grigi per Forza avevano rassicurato: il live al teatro parrocchiale, con scopo benefico, sarebbe stato riproposto nei mesi successivi. Quel momento è arrivato: sabato 12 dicembre, alle 21, il teatro parrocchiale di Novafeltria ospiterà i Grigi per Forza, che porteranno sul palco il loro repertorio dedicato alla musica beat degli anni '60 e '70. L'ingresso sarà a offerta libera e il ricavato sarà utilizzato per il restauro della Chiesa di San Pietro in Culto. A collaborare all'evento sarà la parrocchia di Novafeltria e il circolo Acli, che nel novembre di due anni fa ha iniziato una vera e propria rinascita, grazie all'impegno di alcuni giovani del posto. Un'opportunità di riscoprire quelle forme di aggregazione che un tempo caratterizzavano la vita delle comunità, vivendo spazi di socialità che non sono scomparsi o confinanti sulle pagine "nostalgiste" dei social.