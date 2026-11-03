Natale a Riccione I lavori di viale Ceccarini spostano il mercatino natalizio. Tornano la ruota e la pista di pattinaggio

Apertura sabato 28 novembre

Sabato 28 novembre Riccione accenderà i riflettori sul Natale, in primis con la riapertura del lungomare Ice Park, la pista di ghiaccio con 1650 metri quadrati di superficie, che da piazzale Roma si allunga verso l'area del porto. Nei giorni feriali la pista sarà aperta dalle 15 alle 22, al sabato dalle 15 alla mezzanotte mentre nei festivi l’apertura sarà dalle 10 fino alla mezzanotte. Dal 24 dicembre al 6 gennaio si potrà pattinare dalle 10 a mezzanotte. Accanto alla pista, a completare la cornice scenografica delle festività sul mare, la ruota panoramica Riviera Christmas View. La struttura, dotata di 28 cabine trasparenti, sarà in funzione dal lunedì al venerdì tra le 15 e le 22, estendendo l’orario dalle 10 a mezzanotte nei giorni festivi e prefestivi. A completare l’esperienza delle feste torna anche il tradizionale Riccione Christmas Village che per questa edizione, spiega l'amministrazione comunale in una nota, "si presenta in una veste ancora più raccolta, immersiva e suggestiva. Il mercatino preserva integralmente la propria ricchezza espositiva confermando la presenza di tutte le venti caratteristiche casette in legno, le quali troveranno quest’anno una scenografica collocazione corale e unitaria in piazzale Ceccarini". La scelta è dettata dai lavori di riqualificazione urbana in corso lungo viale Ceccarini, che hanno creato grandi polemiche tra alcuni operatori, polemiche cavalcate dall'opposizione. L'idea dell'amministrazione è di dar vita "a un vero e proprio villaggio delle feste a cielo aperto, un percorso avvolgente tra bagliori dorati, profumi di spezie e sapori autentici. Passeggiando tra le casette, residenti e turisti potranno perdersi tra preziose creazioni di artigianato italiano, originali manufatti da regalare e selezionate eccellenze enogastronomiche locali e nazionali, trasformando ogni passeggiata nel centro cittadino in un’esperienza sensoriale autentica e accogliente", chiosa l'amministrazione comunale".





