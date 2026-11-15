Basket C I Titans cadono in casa contro il SG Fortitudo (60-83)

Rinaldi top scorer del match con 23 punti. Sabato prossimo i biancazzurri saranno a Zola Predosa per affrontare il Francesco Franca





Niente da fare per la Pallacanestro Titano nel match interno con Sg Fortitudo. Gli ospiti prendono subito un discreto vantaggio e lo allungano nel finale per il definitivo 60-83. Per i Titans, orfani dell’infortunato Pietro Ugolini, 23 punti di Nick Rinaldi. Sabato prossimo i biancazzurri saranno a Zola Predosa per affrontare il Francesco Franca.



LA CRONACA. La squadra bolognese inizia la partita subito avanti con lo 0-5 firmato Bommarito e Campomori, poi non si volta più indietro. Al 6’ è 8-12, col finale di quarto che è tutto della Sg Fortitudo, brava a volare via sul 12-28 con l’ultima tripla di Vona. Nel secondo periodo è un ottimo Rinaldi a tener lì i nostri, che tornano a due possessi al 13’ (24-30) e danno battaglia. Ancora una volta, però, la squadra ospite riesce a trovare giocate d’intensità e ritmo, chiudendo all’intervallo sul +12.



Di ritorno dagli spogliatoi i Titans ci provano, ma non riescono ad avvicinarsi agli avversari. Al 23’ è 32-51, col finale di periodo che vede gli ospiti avanti di 15 sul 44-59. La fuga definitiva prende corpo in avvio di quarto parziale, con Bommarito a dilagare sul 47-78 che chiude definitivamente i conti in anticipo al 35’.



Peccato, ma sabato prossimo arriverà subito l’occasione di rifarsi per una serata storta. I Titans faranno visita al Francesco Francia Zola Predosa.

IL TABELLINO

PALL. TITANO – SG FORTITUDO 60-83

TITANO: Renzi 1, Macina 4, Benzi 5, Fusco 4, Rinaldi 23, San Martini 5, Amati 10, Dragomanni 8, Capelli ne, Ugolini ne. All.: Amadori.

SG FORTITUDO: Bentivogli 3, Bommarito 13, Tornimbeni 1, Zovico, Korlatovic 17, Osayande Omoregie, Campomori 21, Magagnoli, Buscaroli 14, Palai 6, Raicevic 2. All.: Conti.

Parziali: 16-28, 29-41, 44-59.