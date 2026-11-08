Basket C I Titans sconfitti a Casalecchio nel rush finale (74-70)

Il Cvd vince grazie al ribaltone del quarto periodo, con il -2 del 30’ trasformato nel +4 alla sirena finale. Rinaldi il miglior marcatore dei titani

La striscia vincente della Pallacanestro Titano si ferma a Casalecchio di Reno. Il Cvd vince 74-70 grazie al ribaltone del quarto periodo, con il -2 del 30’ trasformato nel +4 alla sirena finale. Dopo una gara da diversi saliscendi, a 5’ dal gong è ancora parità sul 57-57, poi Casalecchio fa gara di testa e conduce, seppur con margini risicati, fino alla conclusione. Peccato, ma i ragazzi di coach Amadori escono a testa alta e guardano avanti, col prossimo appuntamento che è in programma sabato prossimo al Multieventi con Sg Fortitudo.

LA CRONACA. Fusco e Rinaldi ribaltano il 3-0 iniziale del Cvd con i canestri del sorpasso all’alba della partita. Le due squadre rispondono colpo su colpo alle iniziative avversarie e all’inizio non c’è un padrone, con un continuo ping-pong di vantaggi fino al 22-21 del 10’. Gara brillante, piacevole, con Casalecchio che a inizio secondo trova il modo di scavare un piccolo solco salendo sul 28-21. Il lungo break a cavallo dei quarti è di 10-0 per i locali e serve una pronta reazione, che si traduce immediatamente nella tripla di Benzi e nel canestro di San Martini per il -2. I Titans hanno qualche possesso per agganciare ma non ci riescono e il Cvd allunga di nuovo fino al 36-26 del 17’. C’è da soffrire, ma nel finale di quarto i nostri riescono a ridurre il gap coi canestri di Fusco, Ugolini e Rinaldi fino al 38-32.

Di ritorno dagli spogliatoi gli emiliani tornano ad avvicinare la doppia cifra di margine (44-35 al 23’), ma nella seconda parte del quarto i Titans hanno una bellissima reazione e si avvicinano sensibilmente, fino a impattare col canestro di Ugolini (51-51 al 28’) per poi superare coi punti di Fusco. Nei primi possessi del quarto periodo arriva anche il +4 sul 52-56, poi calano le percentuali e gli attacchi faticano a essere efficaci come prima. A 5’ dalla sirena è 57-57, poi Rosi allunga per il Cvd con quattro punti consecutivi.

La gara è sempre lì, vicinissima, con un grande Rinaldi a tenere i Titans a un centimetro dagli avversari. Casalecchio però segna un canestro importante nel finale ancora con Rosi ed è un +6 che pesa (68-62 a -1’28”). Una tripla di Rinaldi riporta i nostri a un possesso di svantaggio, ma dall’altra parte segna Cisse e di fatto chiude la partita.

IL TABELLINO

CVD CASALECCHIO – PALL. TITANO 74-70

CASALECCHIO: Rosi 17, Faldini 7, Leprini 6, Boggian 5, Cisse 23, Salani 3, Guidotti, Munari, Zagnoni 3, Cerlinca, Dalpane 10, Cappozzo. All.: Santi.

TITANO: San Martini 5, Macina, Ugolini 10, Fusco 15, Rinaldi 22, Amati 5, Benzi 11, Dragomanni 2, Capelli, Falcioni. All.: Amadori.

Parziali: 22-21, 38-32, 52-54.