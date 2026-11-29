Basket C I Titans soccombono in casa contro il Lugo (58-66)

E' il break di 9-0 all’inizio del quarto periodo a lanciare verso la vittoria gli ospiti

Niente da fare per i Titans nella partita interna col Basket Lugo. Dopo un match estremamente equilibrato, con piccoli capovolgimenti di fronte, è un break di 9-0 all’inizio del quarto periodo a lanciare verso la vittoria gli ospiti, che tengono lontani i sammarinesi nell’ultimo tentativo di rimonta nel finale. Nel 58-66 finale sono 24 i punti di Fusco, con Rinaldi secondo giocatore in doppia cifra a quota 14.

La prossima settimana, sabato 5 dicembre, i Titans saranno impegnati ad Argenta.

LA CRONACA. Il primo quarto viaggia su un batti e ribatti costante, col punteggio che al 5’ dice 8-8 e coi nostri avanti allo scadere grazie a due liberi di capitan Macina (20-19). Nel secondo quarto Lugo prova lo strappo e si porta sul 22-29 con le iniziative di Mazzotti e Naccari, ma la difesa biancazzurra torna a mordere e in attacco arrivano i canestri che permettono il riavvicinamento. Sui due di Rinaldi al 17’ è 30-33, col finale di quarto che non cambia l’ordine delle cose e manda le squadre negli spogliatoi sul 35-36.

Nel secondo tempo Bassi infila cinque punti consecutivi per il nuovo tentativo di allungo ospite (39-45 al 26’), ma i nostri reagiscono con Amati e Fusco portandosi nuovamente a un possesso di distanza (47-49 a fine terzo). Sono i primi minuti di quarto periodo a decidere la partita, con Mazzotti, Sampieri e Santandrea a segnare i canestri che valgono il break di 9-0 che porta il match sul 47-58 a 5’27” dal gong.

Durissima a questo punto, anche se non mancano i tentativi di rimonta. Cruciale, per la vittoria di Lugo, il canestro di Naccari, che scrive 53-62 a 30” dalla fine e di fatto chiude definitivamente il match.

IL TABELLINO

PALL. TITANO – BASKET LUGO 58-66

TITANO: Macina 4, Capelli, Benzi 3, Fusco 24, Rinaldi 14, San Martini 4, Amati 3, Dragomanni 6, Renzi ne, Falcioni ne, Ugolini ne. All.: Amadori.

LUGO: Naccari 10, Ballardini 3, Mazzotti 14, Sampieri 14, Baroncini ne, Avantaggiato, Santandrea 6, Bassi 10, Guardigli 9, Baroni. All.: Baroncini.

Parziali 20-19, 35-36, 47-49.

Tiri liberi: Titano 17/23, Lugo 8/15.