I volti, i fatti e la notte: Rimini si racconta negli scatti di Pasquale Bove

In mostra quarant'anni di storia al Palazzo del Fulgor, apertura sabato 1 agosto

Aprirà domani, sabato 1° agosto alle 19.30, al Palazzo del Fulgor di Rimini, la mostra fotografica Rimini Express. Volti, fatti e visioni di una Riviera mai finita, dedicata all'opera del fotoreporter Pasquale Bove.

L'esposizione, promossa dalla Biblioteca Gambalunga nell'ambito del progetto di acquisizione e valorizzazione dell'archivio fotografico di Bove, rappresenta il primo risultato pubblico del fondo entrato a far parte del patrimonio della biblioteca nel 2026. L'archivio comprende circa 337 mila negativi, 20 mila stampe e un vasto patrimonio digitale che racconta oltre quarant'anni di storia della città e della Riviera.

In mostra oltre cinquanta fotografie, suddivise in quattro sezioni dedicate ai volti della politica, della cultura e dello spettacolo, ai principali fatti di cronaca cittadini, al mare e alle trasformazioni della Riviera, fino alla stagione della nightlife romagnola.

All'inaugurazione sarà presente lo stesso Pasquale Bove, che accompagnerà i visitatori lungo il percorso espositivo. Nell'occasione sarà presentato anche il catalogo della mostra.

L'esposizione sarà visitabile fino al 20 settembre nella Sala delle Cornici Sospese del Palazzo del Fulgor, dal martedì alla domenica dalle 10 alle 19, con chiusura il lunedì non festivo.