Basket C Il derby è della Pall. Titano: a Santarcangelo finisce 55-65

Sono le triple di Rinaldi e Ugolini a mettere il sigillo conclusivo a una serata di ottimo basket da parte dei ragazzi di Michele Amadori

Gran successo nel derby per la Pallacanestro Titano, che al PalaSgr di Santarcangelo comanda per 40 minuti e alla fine ottiene una meritata vittoria. Nel 55-65 conclusivo i biancazzurri sono fantastici all’inizio e anche alla fine, in tutti i momenti clou. Sono le triple di Rinaldi e Ugolini a mettere il sigillo conclusivo a una serata di ottimo basket da parte dei ragazzi di Michele Amadori. La seconda vittoria consecutiva porta la firma del gruppo, con doppia cifra in punti per Ugolini (16), Rinaldi (14) e Fusco (12).

"Le prime due partite, al di là dei risultati, ci avevano già dato ottime impressioni – dice il presidente Alessandro Bronzetti -. Sapevamo che sarebbe arrivato il momento in cui il lavoro svolto avrebbe iniziato a dare i suoi frutti e la vittoria con venti punti di scarto contro Ferrara lo ha dimostrato. Ieri, contro Santarcangelo, è stata una vera battaglia, ma siamo riusciti a portare a casa un risultato importante. Credo si possa dire che siamo finalmente partiti; stiamo prendendo le misure al nuovo campionato e vogliamo continuare su questa strada».

LA CRONACA. Il primo quarto è completamente di marca sammarinese, come testimoniato dal 5-22 del 9’. Difesa di ferro e attacco che gira come nei momenti migliori per la squadra di Amadori. Nel secondo Santarcangelo ritrova fluidità e torna in partita, ma i Titans sono bravissimi a tenere sempre alta l’asticella dell’attenzione, non cadendo mai in parziali realmente negativi (22-34 all’intervallo).

Al rientro dagli spogliatoi si va un po’ a elastico, con gli Angels a tornare a -7 (29-36), i Titans ad allungare fino al 29-45 (bene Ugolini) e i padroni di casa a rientrare sul -11 di fine terzo (41-52). In dirittura d’arrivo Bracci e Aglio avvicinano a -6 Santarcangelo (48-54 a -8’ dal gong) e la gara propone nuove vette di difficoltà. C’è da stringere i denti e reagire, perché gli Angels stanno per tentare l’ultimo assalto. Decisive, in questa volatona finale, le triple di Rinaldi (due) e Ugolini (una), che permettono ai nostri di restare stabilmente sulla doppia cifra di vantaggio.

Si può festeggiare, il derby è dei Titans!!!

IL TABELLINO

ANGELS SANTARCANGELO – PALL. TITANO 55-65

SANTARCANGELO: Vandi 4, Tassani, Ruggeri 4, Aglio 13, Bracci 16, Rossi 4, Rivali 5, Amaroli, Frisoni 9, Ricci, Forino ne, Pennisi ne. All.: Tassinari.

TITANO: Renzi 5, Macina 5, Ugolini 16, Fusco 12, Rinaldi 14, San Martini 4, Dragomanni 4, Benzi 3, Amati 2, Falcioni ne. All.: Amadori.

Parziali: 8-22, 22-34, 41-52.