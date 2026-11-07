Calcio Promozione Il Gabicce Gradara espugna il campo dei Portuali (2-3)

In vantaggio 2-0, si fa raggiungere e nel recupera piazza il colpo con il 2008 Magi. Ma c'è amarezza: Zagagli si è infortunato

Terza vittoria di fila – la seconda in trasferta – per il Gabicce Gradara che passa nel recupero sul campo dei Portuali per 3-2 dopo, in vantaggio di due reti, essersi fatto raggiungere sul 2-2. Sono dieci i punti della squadra di Gaudenzi nelle ultime quattro gare, un bottino che la proietta in zona playoff.

Nel primo tempo ci prova due volte Pieralisi, ma al 37’ sono gli ospiti a passare con un preciso rasoterra di Lorenzetti. Al 41' miracolo di Adebiyi che smanaccia a tu per tu su Pieralisi.

Nella ripresa Vegliò raddoppia con una efficace conclusione da fuori area, la partita pare chiusa, ma non è così. I Portuali si fanno minacciosi con Mascambruni, Guzzini e Daidone, i cambi portano freschezza, e all’81’ di testa con Rinaldi arriva il gol su azione di angolo e due minuti dopo sulla ribattuta di Adebiyi (tiro di Gioacchini) Pieralisi trova la zampata del 2-2. Il Gabicce Gradara serra i ranghi e macina gioco ed al 92' firma il controsorpasso con Magi, dopo una insistita azione di Serafini: il tiro viene rimpallato dalla difesa, il successivo cross in area del centrocampista viene corretto di testa dal compagno classe 2007.

IL COMMENTO A fine partita il dg Gabriele Magi commenta. “Da un lato siamo molto contenti perché diamo continuità ai risultati, la squadra è in forte crescita nel gioco, in personalità e convinzione e anche oggi lo ha dimostrato pur senza tre pedine di valore come Fabbri, Renzi e Maggioli su un campo ostico, contro un avversario di rango. Dall’altro lato, però, siamo dispiaciuti per l’infortunio che temiamo possa essere di una certa gravità occorso a Zagaglia, un giocatore che anche oggi stava dimostrando tutto il suo valore. Nel prossimo match contro l’Acqualagna speriamo di avere di nuovo a disposizione almeno Fabbri”.

IL TABELLINO

PORTUALI DORICA: Tavoni, Cingolani (94' Mobili), Corradetti (62' Cacciari), Catalani, Calvigioni (69' Valleja), Rinaldi, Guzzini, Sassaroli (62' Mascambruni), Gioacchini, Daidone, Pieralisi. All. Caccia

GABICCE GRADARA: Adebiyi, Finotti, Cecchi, Zagaglia (84' Gambini), Capomaggi, Semprini (94' Buccino), Serafini, Magi, Vegliò, Villanova, Lorenzetti (78' Guidi). All. Gaudenzi

Arbitro: Alfonsi di San Benedetto

Reti: 37' Lorenzetti, 60' Vegliò, 80' Rinaldi, 82' Pieralisi, 92' Magi