Calcio Promozione Il Gabicce Gradara con fiducia nella tana della Montemarcianese

Sabato nuova trasferta, il difensore Tiraferri al debutto. Il dg Magi: "A San Costanzo sotto per due volte abbiamo rimontato dimostrando carattere"

Forte del prezioso pareggio in rimonta a San Costano (dieci punti nelle ultime cinque partite, solo Cagliese e Osimo hanno fatto meglio con 11), il Gabicce Gradara (guidato ancora in panchina dal vice Finotti stante l’indisponibilità di mister Gaudenzi) sabato affronta ancora un impegno in trasferta, la sfida contro la Montemarcianese appaiata a 17 punti.

Lo fa con una infermeria ancora piena (out Maggioli, Renzi, Lorenzetti, Finotti, Zagaglia e Villanova in dubbio) ma con a disposizione il difensore Luca Tiraferri appena arrivato dopo lo svincolo dal Pietracuta e probabilmente in campo da subito a far coppia con Capomaggi con Semprini nel ruolo di terzino destro.

“La squadra è viva, a San Costanzo sotto per due volte abbiamo rimontato e raccolto un punto meritato dando dimostrazione di carattere. Ha segnato nel recupero Guidi, uno dei nostri under che nella ripresa hanno portato energia e freschezza – sottolinea il dg Gabriele Magi – . Siamo in fiducia, dobbiamo adesso cercare di dare continuità seppure il calendario sia complicato: altre tre trasferte ed un solo match al Magi nelle prossime quattro gare”.

A cinque punti dai playout e a tre dai playoff: che scenario ci può essere per il Gabicce Gradara?

“Il nostro obiettivo ora deve essere quello di crescere come squadra, avere sempre più certezze e aumentare l’autostima, più avanti valuteremo quali possono essere le nostre ambizioni”.

Ora vi aspetta una trasferta impegnativa...

“La Montemarcianese è una squadra solida, con giocatori di valore, primo tra tutti l’attaccante Pierandrei che ha in De Marco un’ottima spalla, è imbattuta in casa dove ha collezionato 12 dei suoi 17 punti. E’ un campo tosto, l’anno scorso sfiorammo il successo”

Il mercato ha portato il difensore Tiraferri. Sono previste altri movimenti?

“L’infortunio di Zagaglia, un giocatore fondamentale, che starà assente fino al nuovo anno, ci ha costretto a correre ai ripari subito e Tiraferri, che da tempo era nel nostro mirino, è un giocatore di qualità ed esperienza nonostante la giovane età. Se ci saranno altri profili che faranno al nostro caso li valuteremo”.

