Il Giubileo sale in bici: a Rimini una benedizione per ogni ciclista

Domenica 22 giugno il Duomo accoglie bici da corsa, city bike ed e-bike

La Diocesi di Rimini organizza il Giubileo dei Ciclisti e delle Biciclette per domenica 22 giugno. "Il Giubileo è un’opportunità di ritrovarsi, ri-costituire relazioni sane con Dio e con il prossimo" dicono gli organizzatori "Come ricordava Papa Francesco, il Giubileo è un anno di Grazia, nuovo spazio di giustizia e fraternità, in cui tutti gli uomini abbiano le stesse possibilità di vivere la pace, la gioia e la fraternità che Lui stesso ha pensato."

“Per avvicinare le persone al significato del Giubileo - dice il Vescovo di Rimini, Nicolò Anselmi - basta stimolare le passioni”.

Bicicletta, moto, musica: tutto ciò che ci fa battere il cuore può diventare anche via per vivere e riscoprire la fede.

Domenica 22 giugno 2025 la Diocesi di Rimini invita tutti i ciclisti – e tutti coloro che amano la bicicletta, in qualunque forma – a partecipare al Giubileo dei Ciclisti e delle Biciclette, un evento di comunità, condivisione e spiritualità che vuole celebrare chi pedala con passione, per sport, per necessità o per semplice svago.

Un appuntamento pensato per far sentire tutti accolti: dai ciclisti con divisa e bici da corsa, a chi ogni giorno semplicemente si muove in città in sella alla “bici col cestino”.

Anche chi arriva da fuori città potrà fare parte di questo cammino giubilare, partendo dal luogo giubilare più vicino per poi convergere a Rimini.

Il programma

Ore 8.30 - Ritrovo presso il cortile accanto al Duomo di Rimini

Accoglienza con caffè e biscotti offerti da La Pedivella, momento conviviale per tutti i partecipanti.

Partenza dei diversi gruppi:

Il gruppo delle bici da corsa, e-bike e mountain bike , con la divisa del proprio team o associazione, partirà per un giro di circa un’ora , toccando alcuni dei 18 luoghi giubilari della Diocesi e altri punti significativi della città.

, con la divisa del proprio team o associazione, partirà per , toccando alcuni dei e altri punti significativi della città. Il gruppo delle “bici col cestino” percorrerà un itinerario più breve e rilassato, attraverso i parchi e il centro storico , per vivere la bellezza della città in lentezza.

percorrerà un itinerario più breve e rilassato, attraverso , per vivere la bellezza della città in lentezza. I ciclisti provenienti da altri comuni potranno partire dal proprio luogo giubilare di riferimento, raggiungendo Rimini lungo percorsi significativi.

Ore 10.00 - Tutti al Duomo di Rimini

I vari gruppi e tutte le persone che lo desiderano si ritroveranno davanti al Duomo per il momento centrale della giornata:

l’ingresso in chiesa con la propria bicicletta, accanto ai proprifamiliari, per ricevere la benedizione del Vescovo Nicolò Anselmi.

Un gesto semplice, ma carico di significato: benedire non solo il ciclista, ma anche il mezzo utilizzato per il proprio spostamento, che sia per svago o per lavoro. A tutti gli intervenuti sarà consegnato un santino con l’immagine del Crocifisso di Giotto e la preghiera del Giubileo.

A seguire, una breve riflessione sul significato del Giubileo, e per chi lo desidera, partecipazione alla Santa Messa delle ore 11.00.

Durante la celebrazione, le biciclette saranno custodite nel cortile del Duomo, grazie ai Volontari del Giubileo.

L’organizzazione tecnica è a cura di: ASD La Pedivella e Centro Sportivo Italiano - Comitato di Rimini





Dopo questo evento, la Diocesi di Rimini organizzerà:



Giubileo di chi va in moto e dei motociclisti.Aperto a tutti i tipi di motoveicoli, scooter e ciclomotori. Sabato 28 giugno 2025, ritrovo al Duomo di Rimini alle ore 16.30.

Giubileo dei musicisti e dei cori.Per suonare e cantare insieme sul sagrato della Cattedrale. Può partecipare chiunque suoni uno strumento o canti. Sabato 5 luglio, alle ore 20.30.

Seguiranno i relativi comunicati con informazioni più dettagliate.