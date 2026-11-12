Tennis Il Gran Galà del tennis romagnolo compie dieci anni

Andrà in scena il 19 novembre (dalle 19.30) al Frontemare di Miramare. Hanno già dato la loro adesione 23 tra Circoli e associazioni, ci sarà anche la Federazione Sammarinese







Oggi nella bella cornice dello 05 Bar & Food Rimini è stata presentata l’edizione del decennale del Galà, la grande kermesse dei Circoli di Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna e Imola che andrà in scena il 19 novembre (dalle 19.30) al Frontemare di Miramare. Si profila il format di successo di sempre, una vera festa di tennis, padel e beach tennis, organizzata da un gruppo di amici ed appassionati e supportata attivamente dalla Federazione e da tanti sponsor che in questo caso sono anche grandi appassionati di tennis e padel.

Finora hanno già dato la loro adesione 23 tra Circoli e associazioni, ci sarà anche la Federazione Sammarinese Tennis e tantissimi singoli appassionati, tanto che già ora sono circa 300 le adesioni alla serata, numero che potrebbe anche aumentare. Ieri in conferenza stampa gli organizzatori Martina Bianchini ed Alessandro Giuliani hanno fatto il punto sullo stato dell’organizzazione. Visto lo straordinario momento del tennis italiano l’edizione del decennale del Galà del Tennis Romagnolo si prepara a battere tutti i record, anche perché nel corso della serata saranno premiate le eccellenze del tennis locale e ci sarà, in pratica, un dono per tutti. Il tutto andrà in scena nel confort e nella grande accoglienza garantita dal Frontemare. Presente alla conferenza stampa anche il delegato provinciale della Fitp, Adriano Amadio, che ha sottolineato come il Galà del tennis romagnolo si inserisca nello straordinario momento del tennis romagnolo. Tanto per fare un esempio nella sola Provincia di Rimini si organizzano – ha sottolineato Amadio - circa 100 tornei all’anno ed è la terza provincia in Italia per numero di tesserati in rapporto alla popolazione. E la serata ha ricevuto il sostegno del Comitato Regionale Fitp guidato dal presidente Gilberto Fantini. Insomma, si scaldano i motori in vista di un grande evento, sostenuto anche dal Panathlon Club di Cesena e da tante altre realtà. Martedì prossimo presentazione agli sponsor con l’uscita in barca sul catamarano della Condo Luxury Yacht in partenza dalla Darsena di Rimini alla 12 e conferenza in mezzo al mare. Queste le aziende e realtà che sostengono l’evento: Panathlon Club Cesena, SGR, Quartopiano, Match Point Cesena, l’Alma in Città Ravenna, Bar 05 pasticceria, Ristorante Lo Zodiaco, Sofìa Bijoux Gioielli, Gifar, Fiammetta Cantina, Caffè Giglio, Ristorante La Brace, Condo Luxory Yacht, Martina Comunica, Tennis Lab, Buena Vista Occhiali e The Point.