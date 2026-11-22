Calcio Promozione D Il Misano si rialza: Torsani show, battuto il Bellaria Igea Marina (0-2)

Torsani firma una doppietta: un gol per tempo per superare la squadra di Buda

Bellaria - Misano 0-2

BELLARIA: Ramenghi, Grieco, Di Gilio (23' st Crescenza), Pasolini (8' st M.Cordatore), Righini, Zamagni, Mini, Quarta (16' st Drudi), Vitali, Grassi (35' st Gia.Candido), Alvisi (1' st Muci). A disp.: Codecasa, Casali, M.Cordatore, Giu.Candido. All.: Buda.

MISANO: Chiarabini, Bellocchi, Ceccarelli, Vagnarelli, Maioli, Politi (8' pt Delbianco), Tamagnini, Paci (11' st Voltasio), Torsani (25' st Protti), Simoncelli (43' st Gennari), Pecci. A disp.: Giardini, Cannoni, Castro, Camara, Valeriani. All.: Scardovi.

ARBITRO: Ravaglia di Bologna.

RETI: 17' pt e 5' st Torsani.

AMMONITI: Righini, Di Gilio, Drudi.

BELLARIA IGEA MARINA Il Misano di Scardovi balza in avanti, grazie al blitz in casa del Bellaria, che oggi schierava per la prima volta l'esterno offensivo Mini, ex Rimini e Tropical Coriano. Ottimo primo tempo della squadra ospite, schierata con il consueto 4-2-3-1. Il primo squillo è però dei locali, al 2' Grassi dal limite colpisce il palo. La reazione misanese: al 17' angolo dalla destra battuto da Simoncelli, il cross trova Torsani sul secondo palo, il tocco al volo è imprendibile per Ramenghi. Due minuti dopo Pecci affonda sulla sinistra e serve a rimorchio Tamagnini, Ramenghi si oppone d'istinto e respinge, tap-in di Pecci e salvataggio della difesa in angolo. Al 29' Torsani fa sponda di testa per Pecci, bordata dal limite, respinge Ramenghi. Continua ad attaccare la squadra di Scardovi, che al 31' impegna Ramenghi con una punizione potente di Simoncelli: il portiere è bravo a distendersi e a deviare in angolo il rasoterra dell'ex Rimini. Blanda la reazione della squadra di casa, con un tiro dal limite di Grassi che termina a lato, facile invece la parata di Chiarabini su un'altra conclusione da fuori area, questa volta di Righini. Nella ripresa Buda gioca la carta Muci, che al 47' si accentra da sinistra e calcia di destro, Chiarabini fa buona guardia e respinge. Al 49' Mini sulla destra serve Muci, che calcia al volo, sfiorando la traversa. Il pari sembra nell'aria ed è invece il Misano a segnare con Torsani che di piatto sfrutta l'assist a rimorchio di Simoncelli. Al 65' ancora la squadra ospite con Tamagnini che supera Di Gilio ed entra in area, la bordata sul primo palo è respinta da Ramenghi. Nel finale Chiarabini si oppone a un tiro cross di Mini.