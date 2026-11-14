Calcio Eccellenza girone B Il Rimini se ne va: quinta vittoria di fila, battuto il Castenaso (1-0)

I biancorossi trovano il gol partita con Carlini al 58'

Rimini - Castenaso 1-0

RIMINI (4-3-3): Roberto - Fabbri, Nava, Magnanini, Carnesecchi - Bertani, De Angelis, Nisi (44' st Pasquini)- Carlini (28' st Moricoli), Cicarevic - Vitucci (17' st Piazze). A disp.: Renzetti, Bellavista, Ammora, Pollini, Maggioli, Ciavatta. All.: Gadda.



CASTENASO (4-1-4-1): Albieri - Magli (40' st Ganzaroli), Farini, Caselli, Busi (21' st Magliozzi) - Canova - Mura, Monti (40' st Del Bianco), Colli (21' st Ghiselli), Mekhchane (21' st Arseni) - Jammeh. A disp.: Vitali, Alberti, Guidi, Castellacci. All.: Regno.



ARBITRO: Ghirardi di Ravenna.

RETI: 13' st. Carlini

AMMONITI: Jammeh, Carlini, Colli

RIMINI Il Rimini vince la sua quinta gara consecutiva e allunga in classifica sul Castenaso. Decisiva la rete di Carlini al 12’ st della ripresa. Dopo una prima fase di studio, il Rimini si scuote a ridosso della mezz’ora. Prima con un tiro di Carlini a giro, ma di poco alto. Al 28’ altra occasione biancorossa, sempre da destra, Fabbri si accentra e calcia, Albieri risponde presente. Il primo tempo non regala ulteriori emozioni. Al 4’ della ripresa è il Castenaso a rendersi pericoloso. Canova serve Monti che calcia e si vede respingere la conclusione dal palo esterno. All’11’ la più grande occasione del Rimini. Cross di Fabbri, spizzata di Carlini, Bertani in scivolata spedisce a lato. E’ il preludio al gol che arriva al 13’. Lancio in verticale per Cicarevic che lavora palla per Carlini. L’esterno offensivo biancorosso conclude in porta: 1-0. Al 28’, padroni di casa ancora in avanti. Sventagliata di De Angelis, cross di Carnesecchi sul primo palo, Piazze schiaccia, Albieri blocca a terra. Al 30’ Canova ci prova dai 25 metri, pallone alto non di molto. Al 42’ biancorossi pericolosi con Cicarevic, che, dopo un cross da destra, calcia, ma Albieri non si fa sorprendere. Pochi istanti dopo, su un retropassaggio sbagliato, Cicarevic non riesce a saltare l’estremo difensore. Al fischio finale è festa biancorossa: il Rimini vola a +9 sul Castenaso e ipoteca il titolo di campione di inverno. "Rimini a +9? Una bella vittoria, il vantaggio è importante, ma non è decisivo. Dobbiamo guardare la classifica, perché è bella, ma non dobbiamo pensarci. Dobbiamo mettere prestazioni come quelle di oggi, con ragazzi che danno tutto per la maglia. E dobbiamo pensare una partita alla volta", il commento di Massimo Gadda al fischio finale.