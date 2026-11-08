Calcio Promozione D Il Roncofreddo continua a stupire: Misano battuto 1-0, decide Borgini

Partita giocata su ritmi intensi, Misano in ripresa anche se la classifica continua a essere critica

Roncofreddo - Misano 1-0

RONCOFREDDO: Fabbri, Toure (38' st Lessi), Zanni, Si.Brigliadori (38' st Lelli), Borgini, Scarponi, D'Elia, Bravaccini, Zavatta, St.Brigliadori, Zanelli (9' st Falzetta). A disp.: Bocchini, Bartolini, Brighi, Kurti, Bullini, Campana. All.: Freschi.

MISANO: Chiarabini, Gudenzoni (1' st Bellocchi), Ceccarelli, Voltasio, Maioli, Valeriani, Cannoni, D'Adamo Sandri (1' st Torsani), Pecci (19' st Gennari), Tamagnini, Castro (30' st Camara). A disp.: Giardini, Politi, Ballotta, Simoncelli, Protti. All.: Scardovi.

ARBITRO: Severino di Cesena. RETI: 40' pt Borgini AMMONITI: Zavatta, Scarponi, St.Brigliadori, Cannoni, Torsani.

RONCOFREDDO Il Roncofreddo fa sua una partita equilibrata, bella e giocata con intensità da entrambe le formazioni. Il match è stato deciso al tramonto della prima frazione: punizione fuori area battuta da Stefano Brigliadori con palla che dopo aver colpito la traversa è stata deviata di testa in rete di testa dal difensore Borgini. Il Misano, che ha dimostrato di valere di più della sua classifica, ha fatto molto possesso palla, ma non si è reso veramente pericoloso mentre il Roncofreddo ha cercato di colpire in ripartenza: la più pericolosa con Bravaccini che sull’esterno ha servito centralmente D’Elia il quale da distanza ravvicinata ha calciato alto.