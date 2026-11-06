Il Taiji Quan debutta a Ecomondo: lezione nello stand di Eco Demolizioni

Trenta studenti dell’Istituto Pascal Comandini hanno partecipato alla dimostrazione guidata da Sergio Bozzi. Curiosità tra i visitatori per la disciplina che unisce movimento, respirazione ed equilibrio

Per una mattina, tra gli stand e i padiglioni di Ecomondo, il ritmo della fiera ha lasciato spazio a movimenti lenti, esercizi di respirazione e concentrazione. Per la prima volta il Taiji Quan è arrivato alla manifestazione riminese, con una lezione ospitata venerdì 6 novembre nello stand di Eco Demolizioni.

A guidare l'incontro è stato Sergio Bozzi, insegnante professionista di Taiji Quan e formatore ASI, che studia questa disciplina da oltre 25 anni e segue da più di 16 anni gli insegnamenti del dottor Wang Zhixiang di Shanghai. Al centro della dimostrazione i principi di consapevolezza, concentrazione ed equilibrio, attraverso movimenti morbidi e continui, accompagnati da esercizi di respirazione e attenzione al corpo.

A prendere parte alla lezione sono stati trenta studenti delle classi terza e quarta dell'indirizzo di Biotecnologie ambientali dell'Istituto Pascal Comandini di Forlì-Cesena, accompagnati dai docenti e dalla referente Arianna Lucchi. Per i ragazzi è stata l'occasione di conoscere da vicino una pratica che mette in relazione movimento ed energia interiore.

La dimostrazione ha attirato anche numerosi visitatori della fiera. Diverse persone si sono fermate davanti allo stand per osservare i movimenti guidati da Bozzi e seguire la lezione, accogliendo con curiosità una proposta insolita nel programma di Ecomondo.

L'appuntamento ha segnato anche la conclusione di "Growing the Future", il percorso organizzato da Eco Demolizioni durante i giorni della manifestazione. Quattro panel hanno affrontato altrettanti temi: materia e recupero, innovazione e cantiere digitale, persone e comunità, energia. Un programma pensato per raccontare la crescita dell'impresa nel rapporto con il territorio e con le persone, in linea con il percorso intrapreso dall'azienda, diventata Società Benefit nel 2024.