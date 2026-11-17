Il teatro Pazzini di Verucchio presentata la stagione 2027: sul palco Maria Pia Timo, Cornacchione e Sgrilli

La rassegna si apre il 23 gennaio con Maria Pia Timo e prosegue tra satira, stand-up comedy, teatro contemporaneo e omaggi musicali

Il pavone apre la sua coda e mostra mille occhi. Da questa immagine prende spunto la nuova stagione del Teatro Eugenio Pazzini di Verucchio, intitolata "Mille occhi, mille sguardi". Un cartellone che accompagnerà il pubblico dal 23 gennaio al 17 aprile 2027, con spettacoli di comicità, teatro contemporaneo e musica dal vivo.

La direzione artistica è affidata per il decimo anno consecutivo al Centro di Produzione Teatrale Fratelli di Taglia. In programma artisti conosciuti a livello nazionale, compagnie del territorio e appuntamenti dedicati ai nuovi talenti della comicità. «Il Teatro Pazzini rappresenta un importante presidio culturale per Verucchio e un luogo di incontro e partecipazione per la comunità», sottolinea l'assessora alla Cultura Antonia Pazzini, che ringrazia i Fratelli di Taglia per il lavoro svolto nella programmazione. L'amministrazione comunale richiama anche il legame tra il teatro e la storia del paese, con una stagione che permette di avvicinare il pubblico a linguaggi e forme espressive differenti.

Ad aprire il programma, sabato 23 gennaio, sarà Maria Pia Timo con "In tutti i sensi", spettacolo comico costruito attorno ai cinque sensi. Venerdì 5 febbraio saliranno sul palco Antonio Cornacchione e Sergio Sgrilli con "Noi siamo voi… votatevi", una satira sul mondo politico nella quale i due interpreti vestono i panni di candidati e coinvolgono direttamente gli spettatori. Sabato 6 marzo toccherà a Chiara Becchimanzi con "Eroina", una stand-up comedy che porta le protagoniste della mitologia e della cultura occidentale alle prese con un monologo.

Spazio anche al teatro contemporaneo e alle realtà locali. Venerdì 19 marzo la compagnia Quotidiana composta da Roberto Scappin e Paola Vannoni, presenterà "Vorrei morire non so come fare", spettacolo vincitore del Premio Tutto Teatro "Dante Cappelletti" 2025, dedicato ai temi dell'autodeterminazione, della vita e della morte. Sabato 3 aprile sarà invece in scena Korekanè con "L'inquilino", produzione tratta dal cortometraggio "Votemos" di Santiago Requejo. Al centro, il modo in cui le persone si osservano e si giudicano, tra pregiudizi e definizioni.

La musica arriverà venerdì 9 aprile con Massimo Marches e Rimini Classica, protagonisti di "POETICA - … e poi Bologna con i suoi orchestrali", omaggio alla tradizione cantautorale bolognese attraverso le canzoni di Lucio Dalla, Francesco Guccini, Cesare Cremonini, Vasco Rossi, Luca Carboni e Samuele Bersani. Venerdì 16 aprile Sergio Casabianca proporrà invece "Quando le canzoni diventano storia", concerto dedicato a Francesco Guccini e ai Nomadi. A completare la stagione sarà Locomix, il festival dedicato ai nuovi talenti della comicità. Le selezioni sono in calendario sabato 10 e sabato 17 aprile: i sei comici più votati accederanno alla finale, in programma a San Marino.