Ilaria Rita Bianconi, doppio appuntamento letterario a Bellaria: presentazioni il 5 dicembre e il 5 marzo

La scrittrice riminese presenterà La storia di Clarissa e Amnesia

La scrittrice Ilaria Rita Bianconi protagonista di due appuntamenti culturali a Bellaria Igea Marina, con altrettanti incontri dedicati ai suoi romanzi. Un percorso che porterà l'autrice anche sul palcoscenico nazionale di Casa Sanremo Writers, in occasione della nuova edizione del Festival della Canzone Italiana.

Il primo appuntamento è in programma sabato 5 dicembre 2026, alle 17, alla libreria L'Isola del Libro, in via Dante Alighieri 18, nella zona dell'Isola dei Platani. L'incontro, curato da Romina Rinaldi, sarà dedicato alla presentazione del volume La storia di Clarissa.

Il secondo evento bellariese si terrà invece venerdì 5 marzo 2027, alle 21, alla Stazione di Bellaria, in piazzale Gramsci. Al centro della serata ci sarà Amnesia, nell'ambito della settima edizione della rassegna letteraria "Viaggiare nel tempo". L'iniziativa è organizzata da Romagna da vivere e Dintorni e dall'associazione culturale Banca del Tempo, con la collaborazione dell'ente culturale Arte, Musica e Scrittura – Muziki Music Studio e il patrocinio del Comune di Bellaria Igea Marina. L'ingresso sarà gratuito.

Accanto agli appuntamenti sul territorio, per Ilaria Rita Bianconi è in arrivo anche un'importante vetrina nazionale. Dal 16 al 20 febbraio 2027 la scrittrice sarà infatti ospite di Casa Sanremo Writers, lo spazio culturale e letterario collegato al Festival della Canzone Italiana.

L'incontro sarà trasmesso su Casa Sanremo Tv, sul canale 254 del digitale terrestre, su RaiPlay e attraverso i canali e le piattaforme dedicate all'iniziativa, tra cui Rai Libri a Casa Sanremo, l'applicazione ufficiale e i social.