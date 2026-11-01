Calcio Eccellenza B Imolese si riscatta, Comacchiese abbattuta. Vince anche il Castenaso, pari Novafeltria

La Sammaurese espugna il campo dell'Osteria Grande. Sconfitti sia il Pietracuta che il Santarcangelo in casa

L'Imolese doveva dare la scossa, dopo le due pesanti sconfitte con Rimini e Imolese. Lo ha fatto abbattendo la Comacchiese con un sorprendente 7 a 0, con cinque gol segnati già nel primo tempo. Apre al 5' il difensore Lomolino (una fugace esperienza nella sua lunga carriera anche con il San Marino), raddoppia Belcastro su rigore al 16'. Al 20' il tris di Baietti, seguono il poker di Broso al 37' e la "Manita" di Gasperi al 40'. Al 58' Broso firma la personale doppietta, settebello di Giovannini. Oltre all'Imolese, vince anche il Castenaso, corsaro 2-0 sul campo del Medicina Fossatone. Le reti nel primo tempo di Monti (18') e Jammeh (22'). Le due squadre rimangono rispettivamente a -9 e -6 dal Rimini. A -9 c'è anche la sorprendente Savignanese, che precede di due lunghezze Valsanterno (altra sorpresa) e Massa Lombarda. Bene la Sammaurese che espugna il campo dell'Osteria Grande grazie al gol di Nicolini. Tra le riminesi, sorride solo il Novafeltria: buon punto sul campo del Sanpaimola. Santarcangelo e Pietracuta cadono in casa con lo stesso punteggio di 2-0: sorridono Massa Lombarda e Valsanterno, a braccetto in classifica. Fa peggio il San Marino: il Russi passa 4-1. Ennesimo exploit della Savignanese, che supera uno dei due fanalini di coda, il Futball Cava Ronco. Decide un gol di Possenti (0-1).

Medicina Fossatone - Castenaso 0-2

MEDICINA FOSSATONE (4-2-3-1): Aversa; Zucchini, Mazza (32’ st Cocchi), Monti, Aloisi (18’ st Barbaro); Fini (27’ st Dalmonte), Galassi; Valente (32’ st Giorgioni), Lanzoni G., Zani (18’ st Fernandi); Amaducci. A disp.: Piccinno, Notaro, Fridhi, Ferretti. All.: Assirelli.

CASTENASO (4-3-3): Albieri; Magli, Farini, Busi, Magliozzi (34’ st Mekhchane); Arseni (38’ st Alberti), Monti (39’ st Ghiselli), Colli; Jammeh, Canova (27’ st Castellacci), Mura (27’ st Ganzaroli). A disp.: Vitali, Barattini, Del Bianco, Guidi. All.: Regno.

ARBITRO: Alessandro Franco Astorri di Piacenza. Assistenti: Alessandro Cappelli (Imola) e Souriatou Bayere (Piacenza).

MARCATORI: 18’ pt Monti (C), 22’ pt Jammeh (C).

AMMONITI: Magliozzi (C). Recupero: 2’ pt, 4’ st.

MEDICINA Parte meglio il Medicina Fossatone, ma il Castenaso esce velocemente e passa in vantaggio al minuto 18. La sponda di Mura manda in porta Monti che batte Aversa in uscita. Passano quattro minuti ed ecco il raddoppio con un’azione del tutto simile alla precedente: l’assist è ancora di Mura, mentre l’inserimento è di Jammeh che realizza il secondo gol dei granata. Il Medicina torna a farsi vedere sul finale di tempo col tiro dai trenta metri di Monti che sfiora il palo alla sinistra di Albieri. Si va al riposo.

Gestisce il doppio vantaggio il Castenaso, col Medicina che prova a rientrare senza però riuscirci. Al 52’ ci prova Galassi dalla distanza, ma non è preciso; poi il colpo di testa di Monti (65’) finisce fuori di poco, mentre quello di Mazza (73’) è debole e facile per Albieri. Nel mezzo l’estremo difensore ospite devia in angolo un piazzato di Galassi calciato forte sul primo palo. Proteste, al minuto 82, da parte del Medifossa: evidente colpo a palla lontana di Monti nei confronti di Fernandi, ma arbitro e primo assistente non vedono nulla. Le ultime chance sono sempre per i giallorossi, oggi in maglia bianca: Giorgioni e Barbaro concludono senza precisione, mentre il colpo di tacco di Amaducci in pieno recupero trova i guanti di Albieri che, quasi fortunosamente, devia in angolo.



Imolese - Comacchiese 7-0

Imolese: Giacomel, Perdisa, Said (80’ Naldi) Dall’Osso, Baietti (46’ Giovannini), Belcastro, Ricci, Gasperi (65’ Pagano), Broso (70’ Cipriani), Toure, Lomolino (62’ Patelli). A disposizione: Pericoli; Suarez, Dragoi, Bassi. All. Antonioli.

Comacchiese : Lusa; Succi (46’ Gordini), Ferri (65’ Teleku), Gadda, Temporin, Monaco, Centonze (46’ Felloni) Diallo, Sylla, Derjai (46’ Elshasly) Fogli (65’ Farinelli). A disposizione: Ferretti, Stefani, Ferroni, Mascanzoni All. Nordi.

Arbitro: Antoni di Reggio Emilia.

Reti: 5' Lomolino, 16' Belcastro (rig.), 20' Baietti, 37' e 58' Broso, 40' Gasperi, 65' Giovannini.

Ammonti: Succi.

IMOLA L’Imolese parte forte e convinta e dopo un paio di occasioni potenziali passa con Lomolino che indovina una volée dolcissima che si insacca sotto l’incrocio dei pali. L’Imolese è in palla e continua a spingere così al minuto 16 un vivace Baietti si guadagna un rigore con caparbietà che un minuto più tardi realizza Belcastro con un penalty all’incrocio dei pali. L’Imolese piazza subito un altro colpo grazie a una transizione perfetta di Said che imbecca Baietti che si defila sulla destra e trafigge Lusa in uscita. L’Imolese contiene benissimo e fa male di nuovo al 35’ con una combinazione stupenda Baietti-Broso che porta al gol di Broso. Nemmeno 2 minuti dopo e l’Imolese fa "manita" con Gasperi che recupera la palla a destra sulla trequarti e tira una staffilata di destra rasoterra che batte un Lusa forse fuori posizione. Al minuto 3 della ripresa strappo di Giovannini che lascia tutti sul posto e si presenta sottoporta striscia per Broso, murato dal difensore con intervento provvidenziale. L’Imolese spinge fortissimo non è pago e prima della ripresa mette il sigillo con altri due gol, prima Broso in sforbiciata dopo la traversa di Tourè, e poi con Giovannini che dribbla il portiere ed entra in porta con la palla. Nel finale l’Imolese gestisce la partita con grande autorità e porta a casa una vittoria netta e un segnale di grande compattezza.

Osteria Grande - Sammaurese 0-1

OSTERIA GRANDE: Leoni, Cavazza (24' st Carpano), Tomatis, Sandrolini (12' st Stanzani), El Archi, Lollini, Rubino (7' st Grazioso), Monducci (37' st Baruzzi), Girotti, Cavini, Xhuveli. A disp.: Cinquemani, Landi, Rivera, Rinieri, Calestani. All.: Giuliani (Melotti sq.).

SAMMAURESE: Ravaioli, Lombardi, Scanagatta, Tamburini, Donati, Volonghi, Santoni (33' st Cangini), Nicolini (15' st Garavini), Merlonghi, Misuraca (29' st Ponticelli), Di Vincenzo (24' st Mahrani). A disp.: Zangheri, Paganelli, Baiardi, Garavini, Guerra, Ensini. All.: Benedetti.

ARBITRO: Battilani di Imola.

RETI: 16' pt Nicolini.

AMMONITI: Nicolini, Ponticelli, Girotti.

OSTERIA GRANDE Momento difficile per l'Osteria Grande, sconfitta in casa da una Sammaurese in netta ripresa. Alla prima occasione i giallorossi segnano con Nicolini, che sfrutta un lancio di Santoni e un errore della difesa per finalizzare di tacco da posizione ravvicinata. La squadra di casa reagisce e mette a dura prova la difesa giallorossa, senza però tirare in porta. Nel secondo tempo gara apertissima, la Sammaurese spreca due opportunità in contropiede, complice anche la freddezza del portiere Leoni. L'Osteria Grande continua ad attaccare sfiorando il gol con un tiro da fuori area di Cavini, con grande intervento di Ravaioli, mentre nel finale ancora Cavini calcia a botta sicura, conclusione respinta dalla difesa.

Classifica

Rimini 30, Castenaso 24, Imolese e Savignanese 21, Valsanterno, Massa Lombarda 19; Sanpaimola 17, Fratta Terme e Comacchiese 16, Sammaurese e Novafeltria 15, Russi e Medicina Fossatone 12; Pietracuta 11, Osteria Grande 6; Santarcangelo 3, Futball Cava Ronco Forlì 2, San Marino -2 (Sammaurese 5 punti di penalizzazione, San Marino 4).