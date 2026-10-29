L'attacco all'amministrazione Imprenditore riccionese virale sui social: "Viale Ceccarini, un'ecatombe di negozi chiusi"

I cantieri del viale fanno ancora discutere, ma anche l'imprenditore finisce nel mirino delle critiche

Un duro attacco all'amministrazione comunale, accusata di mancato confronto con gli imprenditori per i lavori di riqualificazione del viale Ceccarini. Luciano Colono, in arte Sbanca, titolare della caffetteria Victor e dell'osteria Aò, attività del viale, ha pubblicato sui social un video virale, dove mostra un viale spoglio di attività, a causa delle tante chiusure. Colono parla di "Ecatombe di piccole attività nelle vie laterali" e mostra tutti i negozi sfitti in quello che è il salotto buono di Riccione. Durissimo l'attacco alla sindaca Angelini e alla sua amministrazione: "Faccio i complimenti a questi grandi professionisti, da parte mia e da parte degli imprenditori che sono già morti o moriranno a breve", le sue parole, aggiungendo: "Non ci hanno ascoltato, hanno tirato dritto con i paraocchi" in relazione alla decisione di procedere con il cantiere per il rifacimento del viale.

Oltre a diventare virale, il video ha scatenato un dibattito e anche critiche verso Colono: Alessandro Bartorelli di Forza Italia, partito che con il suo capogruppo Dionigi Palazzi ha preso posizioni vicine a quelle delle imprenditore, criticando l'amministrazione anche nelle sede istituzionali, invita comunque alla prudenza in ambito comunicativo: "Raccontare una difficoltà reale non significa dover trasmettere un’immagine di una città destinata a morire". "Come Forza Italia - scrive Bartorelli - vogliamo esprimere la nostra piena solidarietà e vicinanza a tutti quegli imprenditori e commercianti che, nonostante le difficoltà, ogni mattina alzano le serrande, affrontano sacrifici, investono e continuano a credere nel futuro di Riccione. Comprendiamo la rabbia e la preoccupazione, ma riteniamo che oggi più che mai servano responsabilità, spirito costruttivo e unità d’intenti. Riccione ha bisogno di fiducia, non di ulteriori messaggi di sfiducia. Le criticità vanno denunciate e affrontate, chiedendo risposte concrete all’Amministrazione, senza però rischiare di danneggiare ulteriormente l’immagine commerciale e turistica della nostra città. È il momento di essere compatti e remare tutti nella stessa direzione: istituzioni, associazioni di categoria e imprenditori. Perché difendere il commercio significa difendere il futuro di Riccione".

Cna Riccione fa una riflessione a più ampio raggio: "Il commercio sta attraversando una trasformazione che non riguarda soltanto Riccione. La concorrenza globale, l’e-commerce, i cambiamenti nelle abitudini di acquisto, l’aumento dei costi e le incertezze internazionali mettono in difficoltà molti modelli tradizionali. A questo si aggiungono scelte del passato e il ritardo nella riqualificazione di Viale Ceccarini, la cui ultima grande trasformazione risale al 1989". Cna difende l'amministrazione: "Va riconosciuto lo sforzo di un’amministrazione che sta cercando di dare una svolta alla città, investendo nella riqualificazione e in una visione più moderna. Questo non significa che ogni scelta sia necessariamente giusta o che le difficoltà dei commercianti debbano essere sottovalutate, ma che il cambiamento vada valutato anche in base agli obiettivi futuri, non soltanto ai disagi del presente". Per Cna, "attribuire sempre e soltanto all’amministrazione la responsabilità di problemi accumulati negli anni è sbagliato e riduttivo". Cna ammonisce: "Allo stesso tempo, descrivere pubblicamente Riccione come una città in declino e senza prospettive danneggia proprio le attività che si vorrebbero tutelare. Criticare è legittimo e necessario, purché il confronto contribuisca a trovare soluzioni anziché alimentare contrapposizioni".

Argomenta Cna: "Le cause esterne sono reali, ma c’è anche una domanda che l’associazione invita a non evitare: quanto siamo disposti a mettere in discussione il nostro modo di fare impresa? Spesso si guarda a ciò che si sa offrire, senza chiedersi abbastanza come cambiano i clienti, che cosa cercano e quale valore si è in grado di offrire loro. I dati confermano che il cambiamento è già in corso. Secondo il World Economic Forum, entro il 2030 il 39% delle competenze professionali attuali cambierà o diventerà obsoleto. In Italia, l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nelle imprese con almeno dieci addetti è passato dall’8,2% nel 2024 al 16,4% nel 2025. La tecnologia non risolve tutto e le responsabilità non sono soltanto degli imprenditori. Contano anche accessibilità, qualità degli spazi pubblici, costi e scelte urbanistiche. Ma proprio per questo diventa ancora più importante avere la capacità di adattarsi, innovare e rimettersi in discussione". Per Cna Riccione, dunque, "il futuro di viale Ceccarini e di tutta la città dipende dalla capacità di imprese, amministrazione e territorio di collaborare e costruire una visione comune".