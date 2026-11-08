INCENDIO Incendio in appartamento a San Mauro Mare, muore il padre: salvo il figlio

Il rogo è divampato ieri sera in un’abitazione al primo piano di via Malaspina

Un uomo è morto e un altro è stato soccorso dai vigili del fuoco, in un incendio in abitazione a San Mauro Mare, nel Cesenate, ieri sera intorno alle 21.30. Sarebbero padre e figlio e la vittima è il genitore. Sono intervenute cinque squadre dei vigili del fuoco in via Malaspina, per il rogo in un appartamento al primo piano. L'uomo soccorso è stato recuperato da un balcone e poi trasportato in ospedale al 'Bufalini', mentre all'interno è stato trovato il corpo senza vita.

I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area. Sono in corso le indagini per determinare le cause dell'incendio. Sono intervenuti anche i sanitari del 118 e i carabinieri. (ANSA).