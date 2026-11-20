Il futuro della Polizia Locale Inchiesta "Falchi", ancora tensione in consiglio comunale: sindaco e assessore replicano a Rufo Spina

Il consigliere di Fratelli d'Italia ha presentato interrogazione, tre i punti in dibattito

Alta tensione ieri (giovedì 19 novembre) in consiglio Comunale in merito all'indagine sui Falchi della Polizia Locale. Carlo Rufo Spina, che aveva invocato le dimissioni dell'assessore Juri Magrini, ha interrogato l'amministrazione comunale, chiedendo descrizione dettagliata dell'organizzazione del corpo dopo le dimissioni del comandante Rossi, di procedere alla selezione del nuovo comandante tramite concorso pubblico e di togliere autonomia al comandante a Interim Mazzotti, che non potrebbe, secondo Rufo Spina, disporre promozioni o cambiamenti di ruolo. L'intervento di Rufo Spina ha scatenato la risposta dai banchi della maggioranza. L'assessore Juri Magrini ha risposto ai tre quesiti, accusando Rufo Spina di voler fare "attività inquisitoria", questo perché "Le cose che chiede sono pubbliche da anni".

"Mi limito quindi a elencare quelle che sono le unità operative: Comando e servizi amministrativi, presidio del territori e sicurezza urbana, Sicurezza stradale, pronto intervento e viabilità. Queste sono le unità operative che lei dovrebbe già conoscere e delle quali dovrebbe conoscere anche i nomi", osserva Magrini, che passa anche agli altri due quesiti sollevati da Rufo Spina nell'interrogazione: " La seconda domanda è quella di impegnarsi pubblicamente, di fronte a questo Consiglio e alla città, a nominare il prossimo comandante mediante concorso. Anche questa, consigliere, sottintende che gli ultimi comandanti siano stati nominati nelle segrete stanze, senza considerare la legge. Invece non funziona così, perché ci sono la legge, il Testo unico degli enti locali, lo Statuto e i regolamenti, e sono state seguite le procedure. Se lei avesse letto l'articolo 110 del Tuel, lo saprebbe, perché anche il comandante Rossi, sia nella prima nomina sia nella seconda, è stato selezionato sulla base dell'articolo 110 del Tuel, attraverso una procedura di selezione pubblica. Chiudo con la terza domanda, nella quale chiede di impegnarsi a dare le dovute direttive. Se avesse studiato, saprebbe che le considerazioni che ha fatto e le prerogative a cui lei fa riferimento, che attribuisce alla politica, sono di spettanza del dirigente sulla base dell'articolo 107 del Tuel". Magrini chiosa: " Se lo vada a leggere. Studi, fa l'avvocato, così capirebbe che sono prerogative del dirigente, che ha la mia totale fiducia, e della Giunta, nell'espletamento delle funzioni previste dalla legge. Per cui il dirigente, il dottor Mazzotti, potrà fare quello che ritiene opportuno nello svolgimento dell'attività e nella gestione del Corpo della Polizia Locale, delle risorse umane e di come intende riorganizzarle. Non è la politica che fa queste cose. È la legge che delega il dirigente a farle".

Magrini ha invitato anche alla cautela sull'indagine relativa ai Falchi, ricordando la revoca di sette misure interdittive su 8 a carico degli agenti: "Ci vuole fiducia nella magistratura e nel corso delle cose, ma ci vuole altrettanta fiducia nei nostri dipendenti, dirigenti e funzionari. Finché la giustizia non dirà una cosa diversa, ci vuole molta cautela su queste questioni, perché non ne va solo del buon nome dell'Amministrazione e della tutela dell'immagine dell'Amministrazione comunale, ma c'è anche il lavoro e la dignità delle persone. Per cui ci vuole molta attenzione".

Parole che ribadisce anche il sindaco: ""Io dico davvero due parole e faccio un ulteriore appello, che avevo già rivolto a tutti i consiglieri: lavorare sulla sostanza delle cose, non speculare su vicende dolorose che sono ancora tutte da definire. Come anche la sentenza di oggi dimostra, il percorso è ancora lungo". Il primo cittadino si accoda alla replica verso Rufo Spina: "Questa voglia spasmodica, consigliere Spina, di emettere sentenze dai banchi della minoranza, devo dire dai suoi banchi, perché ho notato una postura estremamente corretta da parte di molti consiglieri di minoranza, non le fa onore. Voglio dire, non è un segreto per nessuno: lei legittimamente ambisce a fare il candidato sindaco per la città. Dimostrare un'ignoranza, nel senso etimologico del termine, così evidente, quando chiede, al primo punto, una descrizione dettagliata dell'organizzazione interna, lei che da anni fa il consigliere comunale, è sinceramente imbarazzante. Il comandante facente funzione Mazzotti ha evidentemente tutte le facoltà per espletare appieno il suo ruolo di comandante facente funzione. E non è certamente lei che può dire che cosa debba fare o non fare un comandante. Non è certamente lei. E per quanto riguarda l'impegno pubblico a selezionare e nominare il prossimo comandante per titoli, questo è esattamente quello che è sempre stato fatto, caro consigliere Spina.”



